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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

قبل ساعات من بدء الانتخابات

فريد زهران يعلن انسحابه من انتخابات اتحاد الناشرين المصريين

اتحاد الناشرين المصريين
اتحاد الناشرين المصريين

قبل ساعات من انطلاق انتخابات التجديد النصفي لـاتحاد الناشرين المصريين، والتي تعقد في الحادية عشرة من صباح غدٍ الخميس، أعلن المرشح الناشر فريد زهران انسحابه من الانتخابات.

 

تفاصيل انسحاب فريد زهران من انتخابات اتحاد الناشرين المصريين

 

وفي بيان له صدر قبل ساعات من انعقاد انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة الجمعية العمومية لاتحاد الناشرين المصريين، أشار المرشح الناشر فريد زهران، مدير دار المحروسة للنشر، إلى أن انسحابه من الانتخابات، بسبب أن هناك احتمالا لوجود ثغرة قانونية قد تسمح  لبعض المنافسين المتربصين بالطعن على الانتخابات مما قد يهدد بسلامة العملية الانتخابية كلها. 

 

وقال "زهران": كل ما أسعى إليه هو وجود مجلس إدارة قوي يدعم الناشر المصري، ويحقق طموحاته وآماله في المهنة، ويواجه تحديات المهنة التي هي في تزايد مستمر، وأن يكون مجلسا يترفع عن الصغائر ولا يسعى إلى تصفيه حسابات، ولا يستغل مكانته في التضييق على أعضائه أو تصفية حسابات شخصية معهم من خلال منعهم من تجديد سجلاتهم التجارية. أو مشاركتهم في المعارض الدولية.
 

ولفت البيان إلى أنه حرصًا على سلامة العملية الانتخابية، فقد قررت الانسحاب من المشهد الانتخابي، حتى لا نجد اتحادنا مرة أخرى فى المربع صفر. 


واختتم البيان: وصوتي الانتخابي بكل تأكيد لقائمة إعادة البناء التي كنت من بين مرشحيها وبناتها وهي القائمة التي تسعى لبناء اتحاد قوي ومستقل ومهني، وأؤكد للجميع أن كل الجهد الذي كان من المقدر أن أبذله وأنا مرشح سيستمر بنفس الحماس والإخلاص من أجل قائمة إعادة البناء تأكيدًا من جانبي على أن غاية ما كنت ولازلت أتمناه هو مصلحة النشر والناشرين.

 

يشار إلي أن قائمة التجديد النصفي لمجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين تضم 18 مرشحًا، وبانسحاب الناشر فريد زهران، أصبحت الآن 17 مرشحًا.

وتعقد انتخابات اتحاد الناشرين المصريين في الحادية عشرة صباح غد الخميس، بمقر الاتحاد الكائن بشارع التحرير في الدقي. وكان باب الترشيح قد بدأ من 7 إلى 18 فبراير الجاري. 

اتحاد الناشرين المصريين الناشر فريد زهران الناشر المصري قائمة المرشحين لانتخابات اتحاد الناشرين دار المحروسة للنشر

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