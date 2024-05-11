السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

إياد نصار.. ضيف شرف المؤتمر السنوى للمعهد الدولى العالى للإعلام بالشروق

الفنان إياد نصار
الفنان إياد نصار

يستضيف المعهد الدولي العالي للإعلام بأكاديمية الشروق الفنان الكبير إياد نصار، كضيف شرف للمؤتمر العلمي السابع للمعهد الذي تبدأ فعالياته، يوم الإثنين المقبل، تحت عنوان "الإعلام والصراعات الإقليمية والدولية"، والذي يستمر على مدار يومي 13 و14 مايو الجاري بمشاركة 41 بحثا وورقة بحثية تمثل عددًا كبيرًا من الجامعات المصرية والعربية.

وقالت الدكتورة سهير صالح، عميدة المعهد، إن المعهد يشرف باستضافة الفنان  إياد نصار ومشاركته في فعاليات المؤتمر؛ نظرًا لإسهاماته بالأعمال الفنية المميزة في إبراز الصراعات الإقليمية من خلال أعمال هادفة تبث الحقائق حول تلك الصراعات.

وأشارت عميدة المعهد إلى أن مؤتمر هذا العام يهدف إلى مناقشة دور الإعلام في ظل الصراعات الإقليمية والدولية، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه الإعلام في الفترات التي تشهد وقوع  أزمات طارئة.

وأوضحت عميدة المعهد أن المؤتمر يشهد عددًا من الفعاليات والجلسات النقاشية التي يشارك فيها نخبة من كبار الشخصيات البارزة، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والأكاديميين البارزين في مجال الصحافة والإعلام.
 

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المعهد الدولي العالي للإعلام بأكاديمية الشروق الفنان الكبير إياد نصار إياد نصار عنوان الإعلام والصراعات الإقليمية والدولية استضافة الفنان إياد نصار

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