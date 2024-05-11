طقس غد| حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 29

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأحد، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد على فترات متقطعة.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 29 17

العاصمة الإدارية 29 17

6 أكتوبر 30 16

بنهــــا 29 16

دمنهور 29 16

وادي النطرون 28 16

كفر الشيخ 28 17

المنصورة 28 17

الزقازيق 29 17

شبين الكوم 29 16

طنطا 28 16

دمياط 24 17

بورسعيد 24 18

الإسماعيلية 30 17

السويس 29 17

العريش 25 16

رفح 24 15

رأس سدر 29 17

نخل 28 13

كاترين 27 11

الطور 33 19

طابا 29 18

شرم الشيخ 34 23

الإسكندرية 24 16

العلمين 24 15

مطروح 23 14

السلوم 23 13

سيوة 29 14

رأس غارب 33 21

الغردقة 34 22

سفاجا 33 22

مرسى علم 34 23

شلاتين 34 21

حلايب 33 21

أبو رماد 33 20

رأس حدربة 33 20

الفيوم 31 17

بني سويف 31 16

المنيا 31 16

أسيوط 32 17

سوهاج 34 20

قنا 38 22

الأقصر 38 22

أسوان 40 24

الوادي الجديد 37 18

أبوسمبل 40 24