لا يفوتك هذا المساء| أول تعليق إسرائيلي على قرار الأمم المتحدة.. و"الأرصاد" تعلن طقس الأسبوع

شهدت الساعات القليلة الماضية، زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية نوجزها لكم في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

السيدة انتصار السيسى‎ وحرم سلطان عمان فى مستشفى 57357: صرح عظيم يمثل الأمل لأطفالنا (صور)

تقدمت ‎السيدة انتصار السيسي‎، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الجمعة، بالشكر الجزيل للسيدة الجليلة حرم جلالة سلطان عمان على مشاركتها في زيارة مستشفى 57357 ودعمها لأطفالنا المرضى، شفاهم الله. لقراءة الموضوع كاملا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4706082

سلسلة غارات جوية استهدفت بلدات عيتا الشعب وميس الجبل جنوب لبنان

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" أحمد سنجاب، بشن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات جوية استهدفت بلدات عيتا الشعب وميس الجبل والعديسة والخيام والطيبة جنوب لبنان. لقراءة الموضوع كاملا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4706123

الخارجية ترحب بتصويت الدول لصالح دعم أهلية دولة فلسطين فى العضوية الكاملة

رحبت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بتصويت أغلبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار الذي قدمته المجموعة العربية لدعم أهلية دولة فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية. واعتبرت مصر أن صدور هذا القرار التاريخي، بمثابة تجسيد لواقع وحقيقة تاريخية على الأرض، واعتراف بحقوق شعب عانى لأكثر من.. لقراءة الموضوع كاملا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4706112

القبض على عنصر إجرامي في الأقصر وبحوزته مخدرات وسلاح ناري

نجحت مديرية أمن الأقصر في إلقاء القبض على عنصر إجرامي بدائرة مركز شرطة القرنة بالبر الغربي، وبحوزته مخدرات وسلاح ناري، والذي سبق اتهامه فى قضية سلاح سابقًا. وتلقى اللواء حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا من اللواء عاطف أبوالوفاء.. لقراءة الموضوع كاملا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4706058

ممثل فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل أغلقت المعابر بدلًا من فتحها لإدخال المساعدات

أشار رئيس البرلمان رياض منصور لمندوب الفلسيطيني بالأمم المتحدة، إلى المجاعة الجماعية التي انتشرت في جميع أنحاء غزة، وألقى باللوم على الحكومة الإسرائيلية لفشلها في السماح بتقديم المساعدات إلى "الأشخاص الأكثر ضعفا". لقراءة الموضوع كاملا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4706003

أول تعليق إسرائيلى على قرار جمعية الأمم المتحدة بعضوية فلسطين

أدان وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس، صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة الذي يدعو مجلس الأمن الدولي إلى إعادة النظر في عضوية السلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة. لقراءة الموضوع كاملا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4706074

عودة ياسر إبراهيم بعد غياب شهرين ونصف.. قائمة الأهلي لمواجهة بلدية المحلة في الدوري

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة بلدية المحلة ضمن الجولة الـ22 من بطولة الدوري. لقراءة الموضوع كاملا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4706134

من السبت إلى الخميس.. "الأرصاد" تعلن توقعاتها لطقس الأسبوع المقبل

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الفترة من السبت 11 مايو إلى الخميس 16 مايو 2024، على كافة أنحاء الجمهورية، وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنَّه يسود خلال هذه الفترة، طقس.. لقراءة الموضوع كاملا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4706010