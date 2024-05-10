ممثل فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل أغلقت المعابر بدلاً من فتحها لإدخال المساعدات

أشار رئيس البرلمان رياض منصور لمندوب الفلسيطيني بالأمم المتحدة، إلى المجاعة الجماعية التي انتشرت في جميع أنحاء غزة، وألقى باللوم على الحكومة الإسرائيلية لفشلها في السماح بتقديم المساعدات إلى "الأشخاص الأكثر ضعفا".

وقال منصور: “إنني أقف أمامكم بينما تستقر المجاعة، عن عمد وبقرار من الحكومة الإسرائيلية، وتقتل الفئات الأكثر ضعفاً بين شعبنا، النساء والأطفال”.

كما أغلقت إسرائيل المعابر بدلاً من فتحها، واستولت بالقوة على معبر رفح الفلسطيني.

وأضاف: "تم الاعتداء على القوافل الإنسانية بمباركتها، وتم الاعتداء على المقرات المشرفة بتواطئها".

قرارا بشأن العضوية الكاملة لفلسطين في الامم المتحدة

والآن يخاطب رياض منصور، المراقب الدائم لفلسطين، الأمم المتحدة بينما تدرس الهيئة الدولية قراراً بشأن العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.

وأضاف "أقف أمامكم بينما تستمر الحياة في الانهيار في قطاع غزة... حيث قُتل أكثر من 35 ألف فلسطيني، وشوه 80 ألفًا، وشرد مليونان، ودُمّر كل شيء، ولا توجد كلمات يمكنها التعبير عما تعنيه هذه الخسارة والصدمة بالنسبة للفلسطينيين.

وقدم ممثل الأمم المتحدة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة الآن مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لإعادة النظر ودعم عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.

وقال المندوب محمد أبو شهاب إن “منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة سيبعث برسالة دعم لحل الدولتين”.

وأضاف أبوشهاب: “بتصويتكم لصالح مشروع القرار اليوم، فإنكم تثبتون أن المجتمع الدولي يرفض القبول بأقل من احترام الحقوق المشروعة للناس ورفض المعايير المزدوجة”.

ويحظى القرار، الذي تم تقديمه سابقًا في 18 أبريل، بدعم واسع النطاق في الأمم المتحدة.

لكن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد القرار، وهي الدولة الوحيدة في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا التي عارضت القرار، حسبما افادت صحيفة الجارديان البريطانية.