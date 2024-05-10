الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

جوتيريش: الوضع فى رفح وصل للهاوية.. ونعمل لإدخال المساعدات إلى غزة

أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن الوضع في رفح الفلسطينية وصل إلى الهاوية، مشيرًا إلى أنه يعمل مع الأطراف كافة؛ لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وشدد جوتيريش- خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة- على ضرورة حماية الأشخاص الضعفاء غير القادرين على النزوح من منطقة إلى أخرى بسبب الاقتتال، وإعطائهم الملاجئ بما في ذلك النساء الحوامل والمصابون والمرضى وغيرهم من الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين، مؤكدًا أن القانون الإنساني الدولي ضرورة في هذه الحالة ويجب أن يتم احترامه من قبل الأطراف كافة.

ما يحدث في غزة له تداعيات كبيرة على الضفة الغربية المحتلة

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الرئيس السيسى يبحث هاتفيًا مع جوتيريش مستجدات الأوضاع فى غزة

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جوتيريش: الهجوم البرى على رفح الفلسطينية سيؤدى إلى كارثة

وأشار إلى أن ما يحدث في غزة له تداعيات كبيرة على الضفة الغربية المحتلة، حيث نشهد ارتفاعًا مقلقًا في عنف المستوطنين والاستخدام المتزايد للعنف والقوة من قبل الشرطة الإسرائيلية وهدم المنازل وطرد الفلسطينيين، داعيًا لضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والإفراج الفوري وغير المشروط عن كل "الرهائن" وزيادة المساعدات المنقذة للأرواح.

جوتيريش رفح الفلسطينية قطاع غزة إدخال المساعدات الأمين العام للأمم المتحدة

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