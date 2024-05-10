جوتيريش: الوضع فى رفح وصل للهاوية.. ونعمل لإدخال المساعدات إلى غزة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن الوضع في رفح الفلسطينية وصل إلى الهاوية، مشيرًا إلى أنه يعمل مع الأطراف كافة؛ لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وشدد جوتيريش- خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة- على ضرورة حماية الأشخاص الضعفاء غير القادرين على النزوح من منطقة إلى أخرى بسبب الاقتتال، وإعطائهم الملاجئ بما في ذلك النساء الحوامل والمصابون والمرضى وغيرهم من الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين، مؤكدًا أن القانون الإنساني الدولي ضرورة في هذه الحالة ويجب أن يتم احترامه من قبل الأطراف كافة.

ما يحدث في غزة له تداعيات كبيرة على الضفة الغربية المحتلة

وأشار إلى أن ما يحدث في غزة له تداعيات كبيرة على الضفة الغربية المحتلة، حيث نشهد ارتفاعًا مقلقًا في عنف المستوطنين والاستخدام المتزايد للعنف والقوة من قبل الشرطة الإسرائيلية وهدم المنازل وطرد الفلسطينيين، داعيًا لضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والإفراج الفوري وغير المشروط عن كل "الرهائن" وزيادة المساعدات المنقذة للأرواح.