أول تعليق إسرائيلى على قرار جمعية الأمم المتحدة بعضوية فلسطين

أدان وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس، صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة الذي يدعو مجلس الأمن الدولي إلى إعادة النظر في عضوية السلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة.

وقال كاتس إن "القرار السخيف الذي اتخذ اليوم في الجمعية العامة للأمم المتحدة يسلط الضوء على التحيز الهيكلي للأمم المتحدة والأسباب التي جعلتها، تحت قيادة الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، حولت نفسها إلى مؤسسة غير ذات صلة". الرسالة التي ترسلها الأمم المتحدة إلى منطقتنا التي تعاني: العنف يؤتي ثماره".

وقال كاتس إن القرار سيزيد من تعقيد المفاوضات المتعلقة بالإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة، من خلال توفير "ريح داعمة لحماس".

وشكر وزير الخارجية الدول التي لم تصوت لصالح القرار، والتي قال إنها اختارت "الوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ والأخلاق".

مجلس الأمن الدولي يدعو إلى إعادة النظر في عضوية فلسطين بالأمم المتحدة

وصادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، على قرار يدعو مجلس الأمن الدولي إلى إعادة النظر في عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، بأغلبية 143 صوتا مقابل تسعة أصوات وامتناع 25 عن التصويت.

ويدعو القرار مجلس الأمن إلى "إعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي"، ويؤكد على منح السلطة الفلسطينية عضوية الأمم المتحدة، قائلا "دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة".

وفي خطاب مؤثر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة قبل التصويت الحاسم في الهيئة، تحدث السفير الفلسطيني رياض منصور بحماس عن محنة شعبه، وسلط الضوء على الوضع المزري في غزة.

وشهدت جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة تصويتا على مشروع قرار يدعو مجلس الأمن الدولي إلى إعادة النظر في طلب عضوية السلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة، والذي تمت الموافقة عليه بأغلبية 143 صوتا.

وفي إشارة إلى الاحتجاجات المستمرة في جامعة كولومبيا، توقف منصور لفترة وجيزة.