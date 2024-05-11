الجهاد الإسلامى: واشنطن تتحمل الإبادة الجماعية التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى

تنبأت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بمجازر مروعة قد ترتكبها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة، خاصة بعد الهجمات الدموية التي شهدتها مدينة رفح مؤخرًا.

وفي بيان للحركة، اليوم السبت، حذرت من تداعيات الحرب الدائرة ودعت المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف ما وصفته بـ"حرب الإبادة" التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الحركة أن الإدارة الأمريكية تتحمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية عن هذه المجازر، مشيرة إلى الدعم السياسي واللوجستي والعسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل، على الرغم من التصريحات الرسمية للرئيس جو بايدن بشأن دعمه للتسوية السلمية.

وأدانت الحركة الصمت الرسمي العربي المريب، والذي وصل في بعض الأحيان إلى درجة الشراكة مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن قوى المقاومة ستواصل القتال والمواجهة مهما كانت التضحيات، مؤكدة أن العدو ومن يؤيده لا يهتمون إلا بسفك دماء الشعب الفلسطيني.