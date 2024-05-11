كل ما تريد معرفته عن مخاطر نقص الماغنيسيوم

الماغنيسيوم هو معدن أساسي يلعب دورًا حاسمًا في وظائف الجسم المختلفة، بما في ذلك وظيفة العضلات وصحة القلب وقوة العظام، ومع ذلك، فإن الكثير من الناس لا يدركون أهمية الحفاظ على مستويات كافية من الماغنيسيوم في الجسم، فيما يلي جميع مخاطر نقص الماغنيسيوم التي يجب أن يعرفها الجميع وبعض النصائح حول كيفية امتصاصه بشكل أفضل.

نقص الماغنيسيوم

وفقا لموقع health تشير الأبحاث إلى أن نقص الماغنيسيوم قد يساهم في تساقط الشعر. وجدت دراسة نشرت في Biology Trace Element Research أن نقص الماغنيسيوم مرتبط بتساقط الشعر لدى النساء. يحدث هذا لأن الماغنيسيوم يشارك في تركيب البروتينات، بما في ذلك البروتينات الضرورية لنمو الشعر.

الماغنيسيوم ضروري للحفاظ على انتظام ضربات القلب. يمكن أن يؤدي انخفاض مستوياته إلى عدم انتظام ضربات القلب. ووجدت مراجعة نشرت في المجلة الأمريكية للطب أن مكملات الماغنيسيوم يمكن أن تساعد في منع عدم انتظام ضربات القلب لدى المرضى الذين يعانون من نقص الماغنيسيوم.

يمكن أن يؤدي النقص الحاد في الماغنيسيوم إلى السكتة القلبية في الحالات القصوى. ذكرت دراسة نشرت في مجلة الفيزيولوجيا الكهربية للقلب والأوعية الدموية أن انخفاض مستويات الماغنيسيوم ارتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكتة القلبية المفاجئة.

يلعب الماغنيسيوم دورًا في تنظيم ضغط الدم عن طريق مساعدة الأوعية الدموية على الاسترخاء. ولذلك، فإن نقص الماغنيسيوم يمكن أن يساهم في ارتفاع ضغط الدم. وجد التحليل التلوي المنشور في ارتفاع ضغط الدم أن مكملات الماغنيسيوم يمكن أن تقلل ضغط الدم بشكل متواضع.

جرى ربط نقص الماغنيسيوم بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. وجدت دراسة نشرت في مجلة Diabetes Care أن تناول كميات أكبر من الماغنيسيوم يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

كما تم ربط انخفاض مستويات الماغنيسيوم بزيادة وتيرة وشدة الصداع النصفي. وفقا لدراسة نشرت في مجلة النقل العصبي، فإن مكملات الماغنيسيوم قد تساعد في تقليل وتيرة الصداع النصفي.

وإليك بعض النصائح لامتصاص الماغنيسيوم بشكل أفضل في الجسم:

تناول الأطعمة الغنية بالماغنيسيوم - أدخل الأطعمة الغنية بالماغنيسيوم في نظامك الغذائي، مثل السبانخ واللوز والكاجو والفول السوداني والفاصوليا السوداء والحبوب الكاملة مثل الأرز البني والشوفان.

فيتامين د - تأكد من تناول كمية كافية من فيتامين د، لأنه يساعد الجسم على امتصاص الماغنيسيوم بشكل أكثر فعالية. اقضِ وقتًا في الشمس، وتناول الأطعمة الغنية بفيتامين د مثل الأسماك الدهنية ومنتجات الألبان المدعمة، أو فكر في تناول مكملات فيتامين د.

​تجنب الإفراط في تناول مكملات الكالسيوم - الإفراط في تناول مكملات الكالسيوم يمكن أن يتداخل مع امتصاص المغنيسيوم. تأكد من أنك لا تتناول كمية من الكالسيوم أكثر من الماغنيسيوم.