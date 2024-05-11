السبت 11 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

عمر جابر: الزمالك لا يضع أي حجج قبل المباريات المهمة

عمر جابر
عمر جابر

أكد عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أهمية مباراة نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

عمر جابر يؤكد على أهمية مواجهة الزمالك ونهضة بركان

وأوضح اللاعب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة أن فريقه جاهز للمباراة، والزمالك يسعى لتحقيق الفوز في لقاء الذهاب أمام نهضة بركان، كما يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية في العودة.

وتابع اللاعب:" شيكابالا أسطورة ولاعب كبير وكنا نتمنى تواجده معنا ولكن الإصابة حرمت الفريق من خدماته، ونثق في جميع اللاعبين المتواجدين بصفوف الفريق وتعويض الغيابات الموجودة بصفوف الزمالك".

وأضاف عمر جابر:"  الزمالك فريق كبير ويجب على الجميع احترامه والنادي لا يشتكي ولا يتحجج قبل أي مباريات مهمة كما يزعم البعض".

وقال اللاعب:" الزمالك قام بتجديد دماء الفريق في الفترة الماضية، وحصد الفريق العديد من البطولات المحلية في الفترة الأخيرة، كما أن الزمالك يكون مرشحًا دائما للمنافسة على كل البطولات التي يشارك فيها".

وأضاف أن الزمالك في المسابقة المحلية لا تعكس مستوى الفريق لأن الفريق خاض عدد مباريات أقل بسبب عدم انتظام جدول المسابقة.

واختتم اللاعب قائلًا:" أتمنى تحقيق بطولة قارية مع الزمالك والفوز بالكونفدرالية، وفريق نهضة بركان فريق محترم وأتمنى حصد اللقب في النسخة الحالية".

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الزمالك بـ"الزى التقليدى" أمام نهضة بركان فى نهائى كأس الكونفدرالية

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ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في العاشرة مساء غدًا الأحد بالملعب البلدي ببركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك أمام نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية المقرر لها في العاشرة مساء غدًا الأحد بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت المغرب، عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لزيه التقليدي باللون الأبيض "القميص الأبيض، والشورت الأبيض" 

وفي نفس الوقت سيرتدي حارس مرمى فريق الزمالك زيه باللون الأخضر الكامل.

وفي المقابل يرتدي فريق نهضة بركان زيه المكون من القميص البرتقالي والشورت الأسود، في حين يرتدي حارس مرمى الفريق المغربي زيه باللون الأزرق. 

الزمالك نهضة بركان الكونفدرالية كاس الكونفدرالية عمر جابر

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