السبت 11 مايو 2024
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سياسي

"مصر أكتوبر": تأييد عضوية فلسطين بالأمم المتحدة يعزز مساعى حل الدولتين

جريدة الدستور

قال المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتبني مشروع قرار بأحقية دولة فلسطين في عضوية كامل، تاريخي ومفصلي، ويمثل لحظة فارقة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدًا أن القرار يمثل اعترافًا دوليًا هامًا بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

وأوضح"الباز"  في تصريحات له، أن إقرار الأمم المتحدة بحق فلسطين الأصيل في الحصول على العضوية الكاملة، يُعزز من مكانة فلسطين على الساحة الدولية ويُرسل رسالة قوية بأن المجتمع الدولي يُؤيد حق الفلسطينيين في المساواة والكرامة وإقامة دولتهم المستقلة، موضحُا أن القرار سيساهم في تعزيز المساعي الدبلوماسية الفلسطينية الرامية إلى حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بحل الدولتين، وفقًا لمحددات الشرعية الدولية. كما ستتمتع فلسطين بوضع أقوى في المفاوضات الدولية، وستكون قادرة على التعاون بشكل أكثر فعالية مع الدول الأخرى على القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

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وأشار الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، إلى أن من أهم مميزات العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة لها المشاركة بشكل كامل في آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. سيُساهم ذلك في تعزيز حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها، مؤكدًا أن القرار يمثل لحظة تاريخية هامة للشعب الفلسطيني. يُجسّد هذا القرار نضال الفلسطينيين الطويل من أجل الحرية والاستقلال، ويُرسل رسالة أمل للمستقبل.

وثمن الباز، مجهودات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، المبذولة لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق خاصة مع العدوان الإسرائيلي الغاشم، ونجاح القاهرة في تكوين رأي عام عالمي رافضًا للعدوان وتعرية إسرائيل أمام المجتمع الدولي، كمحتل غاشم يرتكب جرائم إنسانية وإبادة جماعية في حق شعب فلسطين.

المهندس أحمد الباز حزب مصر أكتوبر الجمعية العامة فلسطين الفلسطيني الإسرائيلي الشعب الفلسطيني

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