الاحتلال يشن سلسلة من الغارات على مخيم جباليا شمال قطاع غزة

في إطار استمرار التوترات الميدانية شمال قطاع غزة، شهدت المناطق الشمالية الشرقية لمخيم جباليا سلسلة من الغارات الإسرائيلية خلال الساعات الأخيرة.

حيث استهدفت إحدى الغارات منزلًا لعائلة "عفانة" في منطقة تل الزعتر شرق المخيم، ما أسفر عن تدمير المنزل بشكل كامل، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

كما جرى استهداف منزل آخر في شارع عسلية شرق بلدة جباليا، ما أسفر عن إلحاق أضرار جسيمة بالمنزل وممتلكاته.

في سياق متصل، أُصيب أربعة أشخاص بجروح جراء طلقات من الطيران المروحي في منطقة البراوي في بيت لاهيا، حيث تم نقلهم إلى مستشفى كمال عدوان لتلقي العلاج اللازم.

من جانب آخر، تجدد قصف المدفعية الإسرائيلية بين الحين والآخر شمال شرق جباليا وبيت حانون، ما أثار حالة من الخوف والقلق بين السكان المحليين.

وفي سياق متصل، شهدت المناطق الشرقية لجباليا إطلاق عدة قذائف دخانية، ما أدى إلى تصاعد حدة التوترات في المنطقة.

تأتي هذه التطورات في إطار تصاعد العنف والتوترات في القطاع، ما يستدعي مزيدًا من الانتباه والجهود الرامية للحد من التصعيد وتحقيق الاستقرار في المنطقة.