السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

كهرباء القناة: 200 مليون جنيه انخفاضًا فى متأخرات القطاعين المنزلى والتجارى

شركة القناة لتوزيع
شركة القناة لتوزيع الكهرباء

نجحت شركة القناة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس سامي أبووردة في خفض مديونيات القطاعين المنزلي والتجاري بقيمة 200 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2024/2023.

وكشف مصدر خاص في شركة القناة لتوزيع  الكهرباء لـ"الدستور" عن إجمالي متأخرات القطاعين المنزلي والتجاري والتي بلغت 2.4 مليار جنيه حتى 30 أبريل 2024، مقارنة بمتأخرات بلغت 2.6 مليار جنيه عن نفس الفترة في العام المالي الماضي 2023/2022.

وتستهدف شركة  كهرباء القناة  لتوزيع الكهرباء تحقيق نسبة تحصيل نقدي من الإصدار إلى الإصدار عام الموازنة 2024 /2025 قدرت بـ96.9% مقابل 91.3%  لمتوقع 2023/ 2024 مقابل 85.7% لفعلي 2022 /2023.

كما تستهدف الشركة  تحقيق نسبة تحصيل نقدي من الإصدار إلى الإصدار (بدون الجهات  الحكومية والهيئات الاقتصادية) خلال عام الموازنة 2024/ 2025  بـ99.3%  مقابل 97.4%  لمتوقع 2023/ 2024 مقابل 96.6% لفعلي 2022/ 2023.

وتضمنت خطة الشركة  استهداف نسبة فقد في الطاقة 10.8% خلال عام الموازنة 2025/2024 مقابل 10.99% لمتوقع 2024/2023 مقابل 11.28% لفعلي 2023/2022.

واستهدفت الشركة  فائضًا خلال عام الموازنة 2024/ 2025 قُدر بـ11.540 مليون جنيه  مقابل فائض قُدر بـ34.706 مليون جنيه لمتوقع 2023/ 2024 بنسبة خفض قدرها  66.7%  مقابل عجز قدره 107.296 مليون جنيه لفعلي 2022/ 2023 وبنسبة تطور لمتوقع 2023 /2024 عن فعلي 2022/ 2023 قدرها 132.3%.

شركة القناة لتوزيع الكهرباء المهندس سامي أبووردة القطاع المنزلي والتجاري توزيع الكهرباء الكهرباء

مواد متعلقة

هيئة المحطات النووية تكرم وزير الكهرباء لدعمه مسار تنفيذ المشروع النووي

الأكثر قراءة

عاجل.. الكهرباء ترد على واقعة فصل التيار عن معبد دندرة بقنا

مصدر رفيع يكشف سبب رفض مصر التنسيق مع إسرائيل لدخول المساعدات من معبر رفح

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

هل سيلقى الإنتربول القبض على عصام صاصا.. قانونى يجيب؟

بعد ثبوت إيجابية تحليل المخدرات.. شقيق ضحية عصام صاصا: عايزين حقنا (لايف)

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

المزاعم والأباطيل فى وجود إسرائيل

ماجد حبته

فرْم ميثاق الأمم المتحدة!

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

سارة شريف

التاريخ أخبرنا كيف تنتهى الحروب

ماجد حبته

توريط هاريسون فورد!

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

صور

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة

انطلاق فعاليات هاف مارثون مدينتي بمشاركة 3000 مشارك من 55 جنسية

جنازة والدة الفنانة يسرا اللوزى

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يستعد لشن غارة عسكرية على "جباليا" فى شمال غزة

مسئولان إسرائيليان: السنوار موجود داخل أنفاق خان يونس وليس فى "رفح"

أماكن محدودة.. كيف ستصل المساعدات إلى غزة بعد توقف المعابر؟