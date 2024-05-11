كهرباء القناة: 200 مليون جنيه انخفاضًا فى متأخرات القطاعين المنزلى والتجارى

نجحت شركة القناة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس سامي أبووردة في خفض مديونيات القطاعين المنزلي والتجاري بقيمة 200 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2024/2023.

وكشف مصدر خاص في شركة القناة لتوزيع الكهرباء لـ"الدستور" عن إجمالي متأخرات القطاعين المنزلي والتجاري والتي بلغت 2.4 مليار جنيه حتى 30 أبريل 2024، مقارنة بمتأخرات بلغت 2.6 مليار جنيه عن نفس الفترة في العام المالي الماضي 2023/2022.

وتستهدف شركة كهرباء القناة لتوزيع الكهرباء تحقيق نسبة تحصيل نقدي من الإصدار إلى الإصدار عام الموازنة 2024 /2025 قدرت بـ96.9% مقابل 91.3% لمتوقع 2023/ 2024 مقابل 85.7% لفعلي 2022 /2023.

كما تستهدف الشركة تحقيق نسبة تحصيل نقدي من الإصدار إلى الإصدار (بدون الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية) خلال عام الموازنة 2024/ 2025 بـ99.3% مقابل 97.4% لمتوقع 2023/ 2024 مقابل 96.6% لفعلي 2022/ 2023.

وتضمنت خطة الشركة استهداف نسبة فقد في الطاقة 10.8% خلال عام الموازنة 2025/2024 مقابل 10.99% لمتوقع 2024/2023 مقابل 11.28% لفعلي 2023/2022.

واستهدفت الشركة فائضًا خلال عام الموازنة 2024/ 2025 قُدر بـ11.540 مليون جنيه مقابل فائض قُدر بـ34.706 مليون جنيه لمتوقع 2023/ 2024 بنسبة خفض قدرها 66.7% مقابل عجز قدره 107.296 مليون جنيه لفعلي 2022/ 2023 وبنسبة تطور لمتوقع 2023 /2024 عن فعلي 2022/ 2023 قدرها 132.3%.