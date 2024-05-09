هيئة المحطات النووية تكرم وزير الكهرباء لدعمه مسار تنفيذ المشروع النووي

قدم الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، هدية رمزية إلى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، من العملات التذكارية التي تم إصدارها تخليدا للإنجازات التي حققتها الهيئة على مسار تنفيذ المشروع النووي.

وعبر رئيس هيئة المحطات النووية عن عظيم امتنانه لما تلقاه الهيئة من دعم ورعاية من القيادة السياسية والمتابعة المستمرة لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع وفد من قيادات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء برئاسة الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة الهيئة.

ووفق بيان صادر عن هيئة المحطات النووية، فإن اللقاء ياتي في إطار حرص وزير الكهرباء على تقديم الدعم المستمر للعاملين بالهيئة، وعبر شاكر عن تقديره وسعادته لما تحققه الهيئة من إنجازات على مسار تنفيذ المشروع النووي، مؤكدا على دعم ورعاية القيادة السياسية للهيئة لإنجاز هذا المشروع القومي العملاق الذي يعتبر نقلة تكنولوجية هائلة في إطار خطط التنمية ورؤية مصر ٢٠٣٠.