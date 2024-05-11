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تحقيقات ومتابعات

تفاصيل ونظام امتحانات الثانوية العامة 2024

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2024

تفاصيل ونظام امتحانات الثانوية العامة 2024، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها يوميا باستخدام مؤشر البحث جوجل.

 

«الدستور» يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

 

تفاصيل ونظام امتحانات الثانوية العامة 2024

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مؤخرا، فى بداية الترم الثانى للعام الدراسى الحالى 2024 مؤتمرا صحفيا تحدث من خلاله  الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذى أكد من خلاله على  أن نظام امتحانات الثانوية العامة هذا العام ستكون بنظام الكتاب المفتوح أو ما يعرف بـopen book، حيث سيتسلم الطالب كتيب المفاهيم في بداية امتحان كل مادة ويسلمه للملاحظ في نهاية الامتحان.

لينك تحميل نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 pdf الترم الثاني كاملة

 

تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2024

وعلى صعيد متصل أوضحت الوزارة خلال المؤتمر سالف الذكر والذى عقد بديوان الوزارة بالعاصمة الإدارية ان  الهدف من نظام امتحانات الثانوية العامة الجديد 2024، أنه سيسمح للطالب بأكثر من فرصة لخوض امتحانات الثانوية العامة، في حال أنه لم يحصل على المجموع الذي يرغب فيه من أول مرة.

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طبيعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024

وأوضحت الوزارة، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 تتضمن  حوالي 85% اختيار من متعدد وتكون النسبة المتبقية 15% للأسئلة المقالي، وتمثل نسبة المستويات المعرفية والعقلية البسيطة 30% و40% للمستويات المتوسطة و30% أسئلة للمستويات العليا.

 

وأشارت إلى أنه يتم وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 من بنوك الأسئلة التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، على أن تعقد الامتحانات وفق امتحان موحد لجميع الطلاب على مستوى الجمهورية.


وأوضحت الوزارة أن الطالب بـ امتحانات الثانوية العامة 2024 سيتسلم كراسة أسئلة، وكراسة البابل شيت، وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية.

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