السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة الملك سلمان الدولية

جريدة الدستور

وقعت إدارة التعليم والتدريب المهني للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع جامعة الملك سلمان الدولية، وذلك لتبادل الخبرات التعليمية والتدريبية طبقًا للمعايير الدولية.

 

 قام بتوقيع البروتوكول اللواء أ. ح طارق عبد العال سيد صالح، مدير إدارة التعليم والتدريب المهني، والدكتور أشرف سعد حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية.


يهدف البروتوكول إلى التعاون وتبادل الخبرات فى مجال التعليم والتدريب التكنولوجي والاستفادة من الإمكانيات المادية والبنية الأساسية المتاحة فى تنفيذ التدريب العملى ومشاريع التخرج للمتدربين، بما يسهم فى تحسين وتطوير الكوادر العلمية المصرية للتوافق مع متطلبات واحتياجات سوق العمل فى ذلك المجال.

 

يأتي البروتوكول في إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز التكامل فى المجالات العلمية بالتعاون مع كبرى المؤسسات الأكاديمية والبحثية لخدمة المجتمع ودعم جهود التنمية فى مختلف القطاعات.

438165558_744125014558788_2681298577534474190_n
438165558_744125014558788_2681298577534474190_n
438168996_744125051225451_8814984334501753594_n
438168996_744125051225451_8814984334501753594_n

الأكثر قراءة

بعد ثبوت إيجابية تحليل المخدرات.. شقيق ضحية عصام صاصا: عايزين حقنا (لايف)

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

اتهام جديد ينتظر عصام صاصا بعد ثبوت تعاطيه المخدرات.. والعقوبة المتوقعة

"الأوقاف" تمنع تصوير الجنازات فى المساجد

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

التصريح بدفن "سيدة النهضة" عقب ورود تقرير الطب الشرعى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

سارة شريف

التاريخ أخبرنا كيف تنتهى الحروب

ماجد حبته

توريط هاريسون فورد!

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

صور

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة

انطلاق فعاليات هاف مارثون مدينتي بمشاركة 3000 مشارك من 55 جنسية

جنازة والدة الفنانة يسرا اللوزى

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يستعد لشن غارة عسكرية على "جباليا" فى شمال غزة

مسئولان إسرائيليان: السنوار موجود داخل أنفاق خان يونس وليس فى "رفح"

أماكن محدودة.. كيف ستصل المساعدات إلى غزة بعد توقف المعابر؟