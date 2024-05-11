القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة الملك سلمان الدولية

وقعت إدارة التعليم والتدريب المهني للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع جامعة الملك سلمان الدولية، وذلك لتبادل الخبرات التعليمية والتدريبية طبقًا للمعايير الدولية.

قام بتوقيع البروتوكول اللواء أ. ح طارق عبد العال سيد صالح، مدير إدارة التعليم والتدريب المهني، والدكتور أشرف سعد حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية.



يهدف البروتوكول إلى التعاون وتبادل الخبرات فى مجال التعليم والتدريب التكنولوجي والاستفادة من الإمكانيات المادية والبنية الأساسية المتاحة فى تنفيذ التدريب العملى ومشاريع التخرج للمتدربين، بما يسهم فى تحسين وتطوير الكوادر العلمية المصرية للتوافق مع متطلبات واحتياجات سوق العمل فى ذلك المجال.

يأتي البروتوكول في إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز التكامل فى المجالات العلمية بالتعاون مع كبرى المؤسسات الأكاديمية والبحثية لخدمة المجتمع ودعم جهود التنمية فى مختلف القطاعات.

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