السبت 11 مايو 2024
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صبحى عسيلة: تواجد إسرائيل فى معبر رفح الفلسطينى تهديد غير مباشر

جريدة الدستور

أكد الدكتور صبحي عسيلة الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن محور صلاح الدين يقع داخل أراضي غزة أو الأراضي الفلسطينية وهو مشمول بالمنطقة "د" على الحدود الاسرائيلية، موضحا أن الوضع القائم الآن هو كان قائما قبل 2005 من انتشار خفيف وقوات مشاة وآليات عسكرية خفيفة في هذه المنطقة.

وأضاف صبحي عسيلة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن التواجد الاسرائيلي في معبر رفح من الجانب الفلسطيني كان رمزيا للغاية ولا يمثل تهديدا فعليا ولكنه تهديد غير مباشر إذا تطور الوضع ولكن لا توجد علاقة طالما لم ينتج عنه تهديدات.

واستكمل: "في تجاوز حصل وهذا التجاوز غرضه الحصول على صورة والاحتلال موجودين في معبر رفح من الجانب الفلسطيني وهذا ممكن يصدر عنه تهديد ولذلك مصر واقفة وحاسمة لرفض أي تهديدات بالأمن القومي المصري"، مؤكدا أن مصر تسعى إلى تأمين إدخال المساعدات الى الجانب الفلسطيني وكثفت طلعاتها الجوية وما زالت تلح على ضرورة عودة معبر فح للعمل.

الحياة اليوم الأراضي الفلسطينية صبحي عسيله

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