السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ريال مدريد يتقدم على غرناطة بهدفين في الشوط الأول بالدوري الإسباني

أردا جولر
أردا جولر

تقدم ريال مدريد على مضيفه غرناطة في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الـ35 لبطولة الدوري الإسباني، بهدفين دون رد.

واستحوذ ريال مدريد على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين وفي مستوى متوسط بينهما ولكن بأفضلية لفريق ريال مدريد.

وحاول لاعبو ريال مدريد تسجيل هدف مبكر لفرض سيطرتهم على مجريات المباراة وإحباط أي محاولة من لاعبي غرناطة للوصول للمرمى، فيما كانت محاولات لاعبي غرناطة هدفها تسجيل هدف عكس سير المباراة.

وافتتح فران جارسيا التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 38.

واستمرت المحاولات من قبل لاعبي ريال مدريد خلال الدقائق التالية لتسجيل الهدف الثاني وتأكيد تقدمهم في النتيجة.

وسجل أردا جولر هدف ريال مدريد الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بصناعة من فران جارسيا.

وسدد لاعبو ريال مدريد 3 كرات على المرمى من 4 محاولات واعترض الدفاع تسديدة واحدة، مقابل تسديدة من 3 محاولات لفريق غرناطة وخرجت كرة من الملعب واعترض الدفاع أخرى.

واستحوذ لاعبو ريال مدريد على مجريات اللعب بنسبة 62% مقابل 38% لصالح فريق غرناطة.

تشكيل ريال مدريد لمباراة غرناطة بالدوري الإسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، إيدير ميليتاو، أنطونيو روديجير، فران جارسيا

خط الوسط: لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، داني سيبايوس.

خط الهجوم: براهيما دياز، خوسيلو، أردا جولير

ويخوض ريال مدريد مباراة اليوم بعد تحقيقه فوزًا تاريخيًا على حساب بايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة 2-1 في المواجهة التي أقيمت بالعاصمة الإسبانية وتأهله للمباراة النهائية لمواجهة بوروسيا دورتموند. 

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