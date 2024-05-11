نجلة الفنان محمد التاجى تكشف لـ"الدستور" حقيقة تعرضه لوعكة صحية

كشفت يمنى التاجي، نجلة الفنان محمد التاجي عن حقيقة تعرضه لوعكة صحية، نقل على إثرها إلى أحد مستشفيات القاهرة الكبرى، وحجزه بالمستشفى ذاته لإجراء عملية جراحية له، متابعة: "والدي عنده شوية مشاكل في معدته وبناء على اتحجز في المستشفي".

وتابعت "التاجي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلة: "النهاردة والدي عمل منذار في المعدة بسبب المشاكل التي يتعرض لها صحيًا، وانا لست على دراية تامة بهذه المشاكل التي تعرض لها، وكان من المفترض أن يجري عملية جراحية اليوم، إلا أن الأطباء فضلوا إجراءها غدًا، حتي يكون مهيأ تمامًا لها".

وطمأنت يمني التاجي الجمهور على حالة والدها الصحية بأنها مستقرة، وطالبتهم بالدعاء له وأن يخرج من هذه الأزمة الصحية بخير، متابعًة: "نتمنى الجمهور مينسهوش من الدعاء في هذه الأيام المباركة".

يجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال الفنان محمد التاجي، كانت مشاركته في الماراثون الرمضاني 2024 من خلال مسلسل ألف ليلة وليلة "جودر" مع الفنان ياسر جلال، وحقق نجاح كبير جدًا وقت عرضه، وينتظر الجمهور عرض الجزء الثاني منه.

موسم دراما رمضان 2024

مسلسل "ألف ليلة وليلة" من إنتاج شركتي ميديا هب "سعدي جوهر" وأروما استديوز برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف أنور عبدالمغيث ومن إخراج إسلام خيري، وبطولة ياسمين رئيس، ونور وشيري عادل، وليد فواز، سامي مغاوري وعدد كبير من الفنانين، ويظهر ياسر جلال خلال أحداث المسلسل بشخصية شهريار.

جدير بالذكر أن العمل الفني ينتمي العمل إلى المسلسلات الضخمة إنتاجيا، كما أنّ التصوير سيكون بين مصر و3 دول أخرى، ومن المُقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2024، ويعقد ياسر جلال جلسات عمل مكثفة مع الشركة المنتجة للمسلسل للوقوف على التفاصيل المبدئية للعمل وترشيح الأبطال المشاركين فيه.