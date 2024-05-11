السبت 11 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

بملابس عروس.. لقاء سويدان تثير الجدل فى أحدث ظهور لها

لقاء سويدان
لقاء سويدان

أثارت الفنانة لقاء سويدان الجدل بعد انتشار مقطع فيديو لها ظهرت فيه مرتدية ملابس عروس وتحضر لحفل زفاف ما دفع جمهورها ومتابعيها للتساؤل عن عريسها من هو؟.

وظهرت لقاء سويدان وهي ترتدي ملابس تحضيرات للزفاف في غرفة وتضع المكياج وبجوارها فستان زفاف.

https://www.instagram.com/reel/C61FOPeMl10/?igsh=a3FpZW04Y3d4dGQ=

 مسلسل "الوصفة السحرية" 

جدير بالذكر أن لقاء سويدان تنتظر عرض مسلسل "الوصفة السحرية" المقرر عرضه قريبًا على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث تجسد خلال أحداث العمل شخصية "هانيا" وهي شقيقة إسلام جمال المتزوج من بسمة داود، وتجمع هذه العائلة قصة في إطار اجتماعي.

مسلسل "الوصفة السحرية" - (لزواج ناجح) مكون من 45 حلقة، ويعتمد على البطولة الجماعية ويضم في قائمة أبطاله كلًا من: شيري عادل، إسلام جمال، هيدي كرم، بسمة داود، عمر الشناوي، كارولين عزمي، لقاء سويدان، محمد أبوداود، سلوى محمد علي وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، فكرة: مي سعيد، سيناريو وحوار منة فوزي وإيرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيري سالم.

يذكر أن آخر  أعمال لقاء سويدان كان مشاركتها في مسلسل طبيبة شرعية بطولة بشرى، ونضال الشافعي، ورزان مغربي، وصلاح عبدالله، ومروة عبدالمنعم، ومنذر رياحنة، وأيمن عزب، وعابد عناني، آمال رمزي، وياسمين جمال، وفراس سعيد، ومريم الجزائرية، كما يشارك في البطولة سميرة صدقي، ومحمد عبدالجواد، وياسر علي ماهر، وضيف الشرف الفنان القدير رشوان توفيق، من تأليف محمد الغيطي، وإخراج شادي أبوشادي.

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