بلدية المحلة يباغت الأهلى بهدف ماجد هانى

نجح فريق بلدية المحلة في تسجيل هدف التقدم أمام الأهلي في المباراة المقامة بين الفريقين ضمن الجولة الـ22 من بطولة الدوري.

جاء الهدف في الدقيقة 57 من تسديدة صاروخية عن طريق ماجد هاني.

أحداث الشوط الأول

شهدت الدقيقة الثانية، رأسية ضعيفة من إينوك بنجامين تولا لاعب بلدية المحلة من داخل منطقة الجزاء وصلت سهلة لحارس الأهلي مصطفى شوبير.

في الدقيقة الرابعة، ركلة حرة للأهلي في منتصف ملعب بلدية المحلة بعد إعاقة من محمد رجب لمحاولة مرور محمود كهربا.

في الدقيقة الخامسة، تسديدة من إمام عاشور لاعب الأهلي من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

كرة عرضية من أحمد رضا لاعب بلدية المحلة من جهة اليسار حاول مصطفى شوبير الإمساك بها ولكنها ارتطمت بيديه ومرت لركلة ركنية من جهة اليمين.

نفذت الركلة الحرة بعرضية من رضا سليم إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمود كهربا بتسديدة ضعيفة وصلت سهلة لحارس البلدية أحمد حسين.

الأهلي أهدر فرصة هدف في الدقيقة 27 بعد تمريرة من كهربا إلى بيرسي تاو الذي سدد الكرة رائعة بقدمه اليسرى أبعدها حارس البلدية أحمد حسين إلى ركلة ركنية.

في الدقيقة 34 انفراد تام بالمرمى من أحمد عتمان لاعب بلدية المحلة أنهاه بتسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيمن ولكنه كان متسللًا.

بطاقة صفراء من نصيب مؤمن راضي لاعب بلدية المحلة بعد إعاقة متعمدة لمحاولة مرور أكرم توفيق.

في الدقيقة 38 كرة عرضية من رضا سليم من يسار منطقة الجزاء قابلها بيرسي تاو برأسية من على حدود منطقة الــ6 ياردات مرت أعلى العارضة.

تمريرة من علي معلول وتسديدة من كهربا بقدمه اليسرى في الدقيقة 45 مرت بجوار القائم.

أحداث الشوط الثاني

في الدقيقة 52 تسديدة قوية من أحمد رضا لاعب بلدية المحلة من خارج منطقة الجزاء أمسك بها مصطفى شوبير من منتصف مرماه.

كهربا أهدر فرصة خطيرة في الدقيقة 55 بعد عرضية من رضا سليم وتسديدة رأسية مرت بجوار القائم.

ونجح ماجد هاني في تسجيل هدف التقدم لصالح البلدية بعد تسديدة صاروخية من وحيد محسن ارتدت من القائم الأيسر قبل أن تعود إلى ماجد هاني الذي هيأ الكرة وسددها بقدمه اليسرى على يمين الحارس مصطفى شوبير.