السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تعادل سلبى بين الأهلى وبلدية المحلة فى الشوط الأول

الأهلي وبلدية المحلة
الأهلي وبلدية المحلة

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وبلدية المحلة في الجولة 22 من بطولة الدوري بالتعادل السلبي بين الفريقين في المباراة المقامة على ستاد غزل المحلة.

شهدت الدقيقة الثانية، رأسية ضعيفة من إينوك بنجامين تولا، لاعب بلدية المحلة من داخل منطقة الجزاء وصلت سهلة لحارس الأهلي مصطفى شوبير.

في الدقيقة الرابعة، ركلة حرة للأهلي في منتصف ملعب بلدية المحلة بعد إعاقة من محمد رجب لمحاولة مرور محمود كهربا.

في الدقيقة الخامسة، تسديدة من إمام عاشور، لاعب الأهلي، من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

كرة عرضية من أحمد رضا، لاعب بلدية المحلة من جهة اليسار حاول مصطفى شوبير الإمساك بها ولكنها ارتطمت بيديه ومرت لركلة ركنية من جهة اليمين.

نفذت الركلة الحرة بعرضية من رضا سليم إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمود كهربا بتسديدة ضعيفة وصلت سهلة لحارس البلدية أحمد حسين.

الأهلي أهدر فرصة هدف في الدقيقة 27 بعد تمريرة من كهربا إلى بيرسي تاو الذي سدد الكرة رائعة بقدمه اليسرى أبعدها حارس البلدية أحمد حسين إلى ركلة ركنية.

في الدقيقة 34 انفراد تام بالمرمى من أحمد عتمان لاعب بلدية المحلة انهاه بتسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيمن ولكنه كان متسللا.

بطاقة صفراء من نصيب مؤمن راضي لاعب بلدية المحلة بعد اعاقة متعمدة لمحاولة مرور أكرم توفيق.

في الدقيقة 38 كرة عرضية من رضا سليم من يسار منطقة الجزاء قابلها بيرسي تاو برأسية من على حدود منطقة الــ 6 ياردات مرت أعلى العارضة.

تمريرة من علي معلول وتسديدة من كهربا بقدمه اليسرى في الدقيقة 45 مرت بجوار القائم.

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