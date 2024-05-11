السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

كهربا يقود هجوم الأهلى أمام بلدية المحلة بدورى نايل

كهربا
كهربا

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه لمباراة بلدية المحلة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ٢٢ لبطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.‏

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمود متولي وعلي معلول.‏

خط الوسط:‏ أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور.

خط الهجوم:‏ محمود كهربا وبيرسي تاو ورضا سليم.

الأهلي يتفوق على بلدية المحلة في تاريخ الفريقين

لعب الفريقان 25 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري العام منذ صعود بلدية المحلة للدوري العام موسم 1992-1993، كانت المباراة الأولى يوم 18 نوفمبر 1992 وانتهت بفوز الأهلي 2-1، أحرز هدفي الأهلي محمد رمضان، وآخر مباراة في 27 فبراير الماضي وانتهت بفوز الأهلي 5-1 أحرز للأهلي وسام أبوعلي هدفين وهدف وحيد لكل من كريم فؤاد ورضا سليم وأنتوني موديست.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 20 مباراة وفاز بلدية المحلة في مباراة واحدة، وتعادل الفريقان في أربع مباراة أحرز لاعبو الأهلي 46 هدفًا وتلقت شباكه عشرة أهداف.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 5-1 في الدور الأول لهذا الموسم، والفوز 4-صفر موسم 2002-2003 وفوز الأهلي بنتيجة 3-صفر وحققها الأهلي ثلاث مرات.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، أحمد بلال برصيد ثمانية أهداف، ومحمد رمضان ووليد سليمان برصيد أربعة أهداف لكل منهما، ثم حسام حسن برصيد ثلاثة أهداف، وهداف بلدية المحلة أكرم عبدالمجيد برصيد ثلاثة أهداف.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت عن طاقم التحكيم الذي سيقود لقاء الأهلي وبلدية المحلة في إطار بطولة الدوري العام الممتاز لكرة القدم.

ويتكون طاقم التحكيم الذي سيخوض اللقاء من محمود ناصف حكمًا للساحة ويعاونه حكم مساعد أول هاني عبدالفتاح وحكم مساعد ثاني أحمد عبدالمنعم شعبان.

ويعاونهم الحكم نادر قمر الدولة حكمًا رابعًا وعلى تقنية الفيديو "الفار" طارق مجدي، أما كحكم مساعد لتقنية الفيديو مصطفى عثمان.

 ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي اليوم مع بلدية المحلة في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين لبطولة الدوري الممتاز، تبدأ المباراة في تمام السابعة مساء باستاد غزل المحلة.

كولر بلدية المحلة محمود كهربا أكرم توفيق شوبير

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