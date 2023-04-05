الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ناقدة فنية تشيد بإنتاج الشركة «المتحدة» لمسلسل رسالة الإمام

رسالة الإمام
رسالة الإمام

قالت الناقدة الفنية علا الشافعي، إنَّ تقديم الأعمال الدرامية الدينية الشبيهة برسالة الإمام «ضرورة»، مشيرة إلى أنَّ عودة الأعمال الدينية والتاريخية يعد من أهم مميزات هذا الموسم الرمضاني.

وأضافت علا الشافعي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «اكسترا نيوز»، أنَّ صناع مسلسل رسالة الإمام أكّدوا أنه يتضمن جزء من الخيال إلى جانب اعتماده على حقائق تاريخية.

وأكّدت الناقدة الفنية، أهمية طرح شخصية الإمام الشافعي المعروف بوسطيته في هذا التوقيت كون العالم بأجمعه يشهد تطرفًا في الآراء وتعصبًا بشكل كبير للغاية، لذلك نحتاج إلى مسلسل هذه النوعية من الشخصيات، مشيدة بمجهودات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الكبيرة في إنتاج مسلسل «رسالة الإمام» ومراعاة الإخراج والديكورات والملابس وكل التفاصيل الصغيرة التي تظهر من خلال الصورة.

وأشارت إلى أنَّ تقديم مسلسل «رسالة الإمام» باللغة العربية العامية كان من اختيار ووجهة نظر الكاتب، لأنه ببساطة شديدة كانت الفسطاط تعرف اللغات اللاتينية، وكان يوجد منطقة محددة بالفسطاط تتكلم بالعامية، موضحة أنَّ تقديم المسلسل باللغة العربية الفصحى بأكمله لن يصل إلى كل الجمهور كونه يستهدف أجيال متنوعة ومختلفة.

الناقدة الفنية علا الشافعي مسلسل رسالة الإمام رسالة الإمام الموسم الرمضاني اكسترا نيوز الإمام الشافعي

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