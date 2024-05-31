"نتابعكم ونقدر جهودكم".. رامي عياش يوجه رسالة شكر لـ الدستور (فيديو)

وجه النجم اللبناني رامي عياش، رسالة شكر لموقع وجريدة “الدستور”على تغطياتها الصحفية في مختلف التخصصات.

وقال رامي عياش في رسالة خاصة لـ"ألدستور": أوجه الشكر لجريدة الدستور وكل القائمين عليها واقول لكم اننا نتابعكم دائما ونشكر دعمكم ونحبكم ونتمنى لكم المزيد من النجاح والتوفيق".

https://youtube.com/shorts/Nv_0YsEzRNs?si=0FtUqhY50XkA-s86

حفل رامي عياش بباريس

أشعل المطرب رامي عياش أجواء باريس الأيام الماضية بحفل أسطوري في Casino de Paris، والتي رفعت شعار كامل العدد، حيث حضر أكثر من 2000 شخص ليعيشوا تجربة موسيقية فريدة، وتوافد عشاقه من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بأدائه المميز، رفقة أوركسترا موسيقية.

وتفاعل الجمهور مع رامي عياش خلال الحفل وسط أجواء من الحماس والطاقة الإيجابية غمرت الحاضرين، عندما اعتلى رامي المسرح بالبدلة البيضاء التي صممت خصيصًا له.

حفل رامي عياش بالمغرب

ومن المقرر أن يحيي رامي عياش حفلًا غنائيًا ضخمًا بالمغرب ضمن فعاليات مهرجان موازين بدورته الجديدة، حيث يُحيى ليلة غنائية مختلفة في 28 يونيو المقبل على مسرح النهضة في العاصمة المغربية الرباط.

رامي عياش يطرح أغنية "Sway" بالعربي

وطرح النجم اللبناني رامي عياش منذ أيام أغنية Sway بالعربي عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب والمنصات الرقمية، وقام بصياغة الكلمات وإعداد اللحن، وأشرف على التوزيع الموسيقي ألكسندر ميساكيان.

لطالما حلم بغنائها بالعربي، على وقع هذه الكلمات اختار النجم اللبناني رامي عياش تقديم أغنية Sway بالنسخة العربية، حيث أعاد صياغتها بأسلوبه الموسيقي المتجدد الذي يتناسب مع الموسيقى العربية.