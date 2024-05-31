ظهرت بالدرجات.. رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 بالاسم

مع إعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي يحرص طلاب الإعدادية على معرفة رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 عبر جوجل، عن نتيجة العام الدراسي 2023/2024، بشكل مجاني الآن، وذلك من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم في الجيزة، وذلك طبق ما أكدت محافظة الجيزة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024

وتنشر "الدستور" بهذه السطور القادمة رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024، وخطوات الحصول عليها.

وأوضحت المحافظة أنه يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال الدخول على رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اضغط من هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

واعتمد اللواء أحمد راشد، بصفته محافظ الجيزة، أمس الخميس، نتائج طلاب الصف الثالث الإعدادي (الشهادة الإعدادية) بالعام الدراسي 2023/2024، وذلك بنسبة نجاح بلغت 87.5%.

وجاءت نسبة النجاح في إتمام الدراسة في مرحلة التعليم الأساسي 87.05%، إذ أن بلغ إجمالي المتقدمين لأداء الامتحانات حوالي 190977 طالبًا وطالبة وبلغ الإجمالي لعدد الناجحين حوالي 165086 طالبا وطالبة.

وجاءت نسبة النجاح في مرحلة التعليم الأساسي بالقسم المهني 96.97 % كما أن جاءت نسبه النجاح في مرحلة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي بمدارس الصم وضعاف السمع حوالي 94.29% وفي مدارس المكفوفين 100%.

موعد فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم في الجيزة، عن فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية وذلك اعتبارًا من الأحد 2 يونيو، وتكون لمدة خمسة عشر يومًا.

وأشارت إلى أن التسجيل سيتم برقم الجلوس والرقم القومي لتحديد موعد الاطلاع عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة من خلال الرابط التالي: من هنا.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الجيزة