فضل العشر الأوائل من ذى الحجة 2024

فضل الأيام العشرة الأوائل من ذى الحجة من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل فى الساعات الماضية تزامنا مع بدء العد التنازلى لقدوم عيد الأضحى المبارك.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

فضل العشر الاوائل من ذى الحجة:

العشر من ذي الحجة أو الأيام المباركة التي تبدأ بحلول شهر ذي الحجة المبارك، ويتمم العشر من ذي الحجة يوم عيد الأضحى المبارك،و هي الأيام التي يؤدي المسلمون خلالها فريضة الحج خامس أركان الإسلام، ولـ العشر من ذي الحجة فضل كبير سواء لمن أدى فريضة الحج أو من لم يؤدها، فقد ذكرت دار الإفتاء المصرية، أن العشر من ذي الحجة هي أيام مباركة يستحب فيها العمل الصاح فهي أفضل من غيرها: "العمل الصالح في هذه الأيام أفضل من العمل الصالح فيما سواها من باقي أيام السنة".

متى تبدأ أيام العشر من ذي الحجة؟

وتبدأ أيام العشر من ذي الحجة مع بداية شهر ذي الحجة ٢٠٢٤:

- يتمم الأيام الأوائل من ذي الحجة أول أيام عيد الأضحى المبارك.

فضل العشر من ذي الحجة

أما عن فضل العشر من ذي الحجة ٢٠٢٤ فقد ذكرت دار الإفتاء المصرية، أن كثير من المفسريين ذهبوا لتفسير قوله تعالى ﴿وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ [الفجر: 1-2] على أنها من فضل العشر من ذي الحجة، وقد روي عن رسول الله صل الله عليه وءاله وسلم في فضل العشر من ذي الحجة أنه قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ» يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ من ذي الحجة، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ» أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما.

سنن العشر من ذي الحجة

وورد عن رسول الله صل الله عليه وسلم وذكرت دار الإفتاء عن سنن العشر من ذي الحجة ٢٠٢٤: تكون سنن العشر الاوائل من ذي الحجة لمن نوى الأضحية فعليه الاعتزام على الالتزام بعدة اداب للأيام العشر من ذي الحجة فعليه أن:

النهي عن إزالة الظفر بقَلْم أو كَسْر أو غيره في العشر من ذي الحجة.

عدم إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق، أو أخذه بنورة أو غير ذلك، سواء كان شعر الإبط والشارب أو شعر العانة والرأس وغير ذلك من شعور بدنه.

على أن يكون النهي عن ذلك كله محمول على كراهة التنزيه وليس بحرام، فقد ورد عن رسول الله صل الله عليه وءاله وسلم أن قال في العشر من ذي الحجة: لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" عن أم سلمة رضي الله عنها.



ماذا نفعل في العشر من ذي الحجة؟

وحول إجابة سؤال ماذا نفعل في العشر من ذي الحجة ؟، فقد أوضحت دار الإفتاء المصرية أن العشر الأوائل من ذي الحجة يستحب فيها التقرب لله تعالى بالأعمال الصالحة والقربات، لما في العشر من ذي الحجة من فضل عظيم فقد قال تعالى: «وليالٍ عشر»، فيستحب التقرب لله تعالى في تلك الأيام العشر من ذي الحجة بمختلف الطاعات والقربات ولم يرد نص صريح بعمل معين يستحب القيام به.

حكم صيام العشر الأوائل من ذى الحجة

وحول حكم صيام العشر من ذي الحجة وفضل صيامهم فقد أوضحت دار الإفتاء المصرية أن صيام العشر من ذي الحجة يكون كما يلي:

صيام الثمان أيام الأولى من العشر من ذي الحجة هو مستحب لاستحباب الأعمال الصالحة فيها على وجه التعميم.

أما صيام يوم عرفة اليوم التاسع من العشر من ذي الحجة فهو سنة عن النبي صلى الله عليه وءاله وسلم،.

واليوم المتمم للعشر من ذي الحجة والذي يوافق يوم عيد الأضحى المبارك فهو محرم لحرمة الصيام في أول أيام العيد كما ورد في السنة النبوية الشريفة وذكرته دار الإفتاء المصرية.