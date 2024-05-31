الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خالد يوسف: الفخراني غول تمثيل.. وحقيقة محمود حميدة مخفية خلف قناع

المخرج خالد يوسف
المخرج خالد يوسف

كشف المخرج خالد يوسف عن حقيقة خلافه مع النجم محمود حميدة، مؤكدًا أنه لم يكن هناك خلافًا بينهما، فقد عملا معًا في “دكان شحاته” و"سره الباتع".

وأضاف خالد يوسف خلال لقاء تليفزيوني، أن محمود حميده يرتدي قناعا طوال الوقت وخلف هذا القناع توجد رقة كبيرة في القلب يتعمد إخفائها معظم الوقت.

وأكد “يوسف” أن الفنان الكبير يحيي الفخراني، لا يقل عن محمود المليجي الذي أبدع في فيلم الأرض، فالفخراني غول تمثيل على حد قوله.

وأكد خالد يوسف أن نهايات أفلامه هي أكثر ما يشغله عند تصوير أي عمل فني، معتبراً أن أكثر أفلامه نجاحاَ هو "حين ميسرة" ثم "هي فوضى" و"دكان شحاتة"، مؤكداً أنه لم يقدم أي عمل خيب ظن جمهوره.

واعتبر “يوسف” أن الفنانة غادة عبدالرازق أكثر موهبة واحترافية من سمية الخشاب، ووصف الفنان الراحل نجيب الريحاني بأنه أحد الفنانين العالميين، وأهم فنان مر في تاريخ السينما لأنه أحد مؤسسي الفن السابع، موضحا أنه يختلف مع الزعيم عادل إمام بشأن تصريحاته حول نجيب الريحاني.

يذكر أن خالد يوسف قدم آخر أفلامه الإسكندرانى الذى تم عرضه فى موسم اجازة منتصف العام الدراسى الماضى 2024، والفيلم من تأليف أسامة أنور عكاشة ومن بطولة أحمد العوضى، زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، عصام السقا، محمود حافظ،، رحاب الجمل، محمد رضوان، تسنيم مطر وعدد آخر من الفنانين.

خالد يوسف يحيي الفخرانى الفخراني محمود المليجي المخرج خالد يوسف دكان شحاته محمود حميدة

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