رئيسة المفوضية الأوروبية ترحب بخارطة طريق بايدن لوقف الحرب فى غزة

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسلا فون دير لاين عن ترحيبها بخارطة الطريق التي طرحها الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والانسحاب الإسرائيلي وبدء إعمار القطاع.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، في بيان لها: "المقترح الجديد بشأن وقف إطلاق النار في غزة المكون من 3 مراحل متوازن وواقعي وبحاجة إلى الدعم من كافة الأطراف".

وقال مكتب نتنياهو، الجمعة، إن رئيس الحكومة منح المفاوضين الصلاحيات لتقديم مقترح إعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.