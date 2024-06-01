القاهرة الإخبارية: بايدن أظهر أن الضغوط السياسية العربية والدولية قد أتت بثمارها

أكد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، ياسر نو الدين، إن خطاب الرئيس جو بايدن، أظهر أن الضغوط السياسية العربية والدولية قد أتت بثمارها، وهذا ما أعله خلال الخطاب الأخير، والذي تضمن 3 مراحل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل دائم.

وشملت المرحلة الأولى سيتم أيضًا الإفراج عن بعض الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ثم نبدأ المرحلة الثانية أيضًا باستكمال الانسحاب الإسرائيلي من غزة واستكمال عملية الإفراج عن المحتجزين لدى حركة حماس، والمرحلة الثالثة ستتضمن إعمار قطاع غزة.