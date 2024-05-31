تغييرات كبرى فى مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال خلال الشهر المقبل

تشهد مجالس إدارات الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام تغييرات كبرى، خلال الشهر المقبل، فى إطار إصلاح المنظومة الإدارية لهذه الشركات.

وقال مصدر فى قطاع الأعمال لـ«الدستور» إن هناك قائمة لدى الجهات الرقابية تضم كوادر من القطاع الخاص، مرشحة لتولى عضويات مجالس إدارات الشركات، مضيفًا: «التغييرات ستصل إلى مناصب بعض الرؤساء التنفيذيين».

وواصل: «الأعضاء المرشحون لتولى مناصب مجالس إدارات الشركات اجتمعوا مع رؤساء الشركات القابضة، وقدموا الأوراق المطلوبة من أجل اعتمادهم، وتتبقى فقط موافقات الجهات الرقابية التى تجرى تحريات عنهم لإبداء الموافقة النهائية».

ونبه إلى أن حركة التغييرات فى مجالس إدارات الشركات ستطبق بالتدريج، من خلال تغيير المناصب فى بعض الشركات أولًا، ثم تُستكمل التغييرات تباعًا فى باقى الشركات، فى إطار ضخ دماء جديدة للقطاع الإدارى.

وأشار إلى أن ذلك يأتى فى إطار توجه الدولة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، ونقل رؤيته لإدارة شركات قطاع الأعمال العام، ما يسهم فى زيادة حجم الإيرادات وتنمية الموارد المالية ومضاعفة حجم الاستثمارات فى هذه الشركات وجميع مشروعاتها.