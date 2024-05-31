الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كم أسعار الأضاحي وزارة الزراعة وأماكن المنافذ؟

الأضاحي
الأضاحي

يشغل بال آلاف من المواطنين مع قرب موعد عيد الأضحى المبارك معرفة أسعار الأضاحي وزارة الزراعة وأماكن المنافذ عبر جوجل، للاستعداد لشراء الأضحية من خلال منافذ وزارة الزراعة المصرية.

كم أسعار الأضاحي وزارة الزراعة وأماكن المنافذ

وتنشر “الدستور” في هذا التقرير أسعار الأضاحي 2024 في منافذ وزارة الزراعة، وأماكن المنافذ في جميع محافظات مصر.

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أسعار الأضاحي 2024 بمنافذ وزارة الزراعة

  • سجل اليوم الجمعة الكيلو قائم بالعجول البقري بمتوسط 170 جنيهًا.
  • سجل الكيلو قائم للعجول الجاموسي مبلغ 150 جنيهًا.
  • سجل الكيلو قائم الضاني قيمة 200 جنيه.
  • سجل الكيلو قائم بالماعز بمتوسط حوالي 220 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم الضاني اليوم الجمعة 

سجل متوسط سعر كيلو اللحم الضأن اليوم الجمعة 406 جنيهات.

اقترب اليوم الجمعة متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز من 373 جنيها للكيلو.

سعر كيلو اللحم القائم اليوم

يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن من 200 إلى 220 جنيها.

بلغ سعر اللحم البقري بين 165 إلى 180 جنيها.

وصل سعر كيلو اللحم الجاموسي 150 جنيها.

سعر الخرفان اليوم

  • يتراوح سعر الخروف البلدي اليوم الجمعة من 9 ألف جنيه إلى 12 ألف جنيه طبق الحجم.
  • وبلغ سعر الخروف المستورد اليوم من 6 آلاف إلى 7 آلاف جنيه.

سعر الماعز اليوم الجمعة

يتراوح سعر الماعز البلدي اليوم ما بين 5 - 6 آلاف جنيه.

بلغ سعر الماعز المستورد اليوم الجمعة من 4 - 5 آلاف جنيه.

أسعار العجول اليوم الجمعة

يتراوح سعر العجل البلدي اليوم من 60 إلى 80 ألف جنيه.

اقترب سعر العجل المستورد اليوم الجمعة من 40 - 60 ألف جنيه.

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أماكن منافذ وزارة الزراعة حجز الأضاحي 2024 

منافذ الزراعة في محافظة القاهرة

  1. منفذ الهرم، في شارع الهرم، بمحطة المطبعة.
  2. وحدة تقطيع مزرعة غطاطي، والتي تقع بكفر غطاطي.
  3. منفذ شبرا.
  4. منفذ جهاز التعبئة والإحصاء.
  5. منفذ ميدان لاظوغلي.
  6. منفذ وزارة العدل بالقاهرة.
  7. منفذ سوق العبور.
  8. الحي المتميز بمنطقة 6 أكتوبر، والذي يقع في “سوق الجملة بأكتوبر”.
  9. منفذ المعادي، والذي يقع بكورنيش النيل أمام مستشفى السلام.
  10. منفذ القاهرة، في “مايو 15”.
  11. منفذ القناطر، في محافظة القليوبية.
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