الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد استلامها التقرير النفسي.. جنايات القاهرة تستكمل محاكمة قاتل الطفلة "جانيت" غدا

محكمة - آرشيفية
محكمة - آرشيفية

تستكمل  محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار سيد التوني،غدا السبت  جلسات محاكمة المتهم بقتل الطفلة سودانية الجنسية “جانيت جمعة بطرس”.

وأمرت المحكمة في الجلسة السابقة، بإحالة المتهم إلى مصلحة الطب النفسي 3 أسابيع، لفحص المتهم وقت وقوع الجريمة.

وتتسلم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، غدا السبت، من مستشفى العباسية، تقريرها عن صحة وقوة عقل المتهم بقتل "جانيت"، الطفلة الرضيعة السودانية في مدينة نصر، لتحديد مصيره خلال محاكمته.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سيد التوني وعضوية المستشارين بولس رفعت رمزي وإبراهيم سعيد الفقي ومحمد عاطف بركات.

وكان النائب العام المستشار محمد شوقي، قد أمر بإحالة المتهم في القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر، إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها - التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان.

وتبين من التحقيقات أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث قام بهتك عرضها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.

محكمة جنايات القاهرة جلسات محاكمة المتهم بقتل الطفلة سودانية الجنسية جانيت جمعة بطرس

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