حزب الله ينشر ملخص عملياته ضد مواقع وانتشار للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية
نشر الإعلام الحربي في حزب الله ملخص عملياته ضد مواقع وانتشار للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية يوم أمس الجمعة.
وجاءت العمليات وفقا لبيان حزب الله كالآتي:
- القطاع الشرقي:
1- استهداف مستوطنة راموت نفتالي بصلية صاروخية، كردٍ على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.
2- استهداف موقع البغدادي بصواريخ بركان ثقيلة وإصابته إصابة مباشرة، كردٍ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وآخرها الاعتداء على بلدة عيترون.
3- استهداف منصات القبة الحديدية في مربض الزاعورة وأطقمها وأماكن استقرارهم وعملهم بهجوم جوي بمسيرات انقضاضيّة أصابت أهدافها بدقة مما أدى إلى تضرر الأهداف واشتعال النيران فيها، كرد على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الامنة وخصوصا الاعتداء على ساحة حولا.
4- الساعة 16:05 استهداف موقع معيان باروخ بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعيّة وإصابته إصابة مباشرة.
5- الساعة 18:05 استهداف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
-القطاع الغربي:
1- استهداف ثكنة برانيت (مقر الفرقة 91) بصواريخ بركان ثقيلة وإصابتها إصابة مباشرة ما أدى إلى احتراقها وتدمير جزء منها، كردٍ على اعتداءات الجيش الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا الاعتداء على بلدة مارون الراس.
2- استهداف مبنى يستخدمه الجنود الإسرائيليون في مستعمرة شوميرا قرية طربيخا بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كردٍ على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا بلدة مارون الراس.
3- استهداف مستعمرات جعتون وعين يعقوب ويحيعام بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كرد على الاعتداء الإسرائيلي الذي طال الدفاع المدني في بلدة الناقورة وسيارة الإسعاف التابعة له والمسعفين فيها ما أدى الى استشهاد وجرح الطاقم.