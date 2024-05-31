الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكنيسة الكاثوليكية بمصر تحيي ذكرى الطوباوي چياكومو سالوموني

الكنيسة
الكنيسة

تحي الكنيسة الكاثوليكية بمصر ذكري الطوباوي چياكومو سالوموني.

 

ونستعرض أبرز المعلومات عنه وفقًا الأب وليم عبد المسيح سعيد - الفرنسيسكاني:

  • ولد جياكومو سالوموني في البندقية عام 1231م لعائلة أرستقراطية قديمة، فقد والده في وقت مبكر جدًا. قامت والدته بتربيته بعد وفاة والده ،ثم أوكلته والدته إلى جدته لتقوم بتربيته. وانضمت والدته الى دير في المدينة المعروف باسم ديلي سيليستي
  • . غالبًا ما كان الطفل يزور أمه ، وعندما كان صغيرًا ، شعر أيضًا بجاذبية شديدة للحياة المكرسة. فباع جميع ممتلكات العائلة ووزع جزء كبير على الفقراء ، في سن السابعة عشرة انضم لرهبنة الأخوة الوعاظ( الدومينيكان).في موطنه البندقية .
  • عاش لمدة 45 عامًا في دير فورلي في حياة الزهد والتصوف
  • كما تميز بحبه للمرضى في عام 1269 حصل على إذن بالانتقال إلى دير فورلي ، ليعيش هناك غير معروف وبعيدًا عن وطنه.
  • لم يكن لديه موهبة البلاغة ، لكن كرسيه كان كرسي الاعتراف ، حيث أجرى رسالة مثمرة جدًا نال من أجلها عطايا رائعة حقًا من الله. عندما كان في الاعتراف يعرف ما في النفوس ، وكانت كلماته لكل واحد منهم بلسمًا وحياة. في كثير من الأحيان ، شوهدت حمامة غامضة تطفو على كتفه.
  • عانى سالوموني من مرض السرطان لكنه شفي قبل وفاته بفترة وجيزة عام 1314م، وعندما كان يرنم في الجوقة أصيب بنوبة قلبية مفاجئة، توفي بعطر القداسةعلى الفور في فورلي في اليوم والساعة التي تنبأ بها ، في 31 مايو 1314م. تم بناء ضريح لسالوموني في كنيسة سانت كاترين في سيينا التي يديرها الدومينيكان في مانهاتن.
  • في عام 1315 تأسست جماعة أخوية لتكريم وتبجيل الطوباوي سالوموني. في 26 يونية 1526 ، تلقى تطويبًا رسميًا من البابا كليمنت السابع. ولكن لم يوافق البابا بيوس الخامس على هذا التكريم لفينيسيا حتى عام 1568. وافق البابا غريغوريوس الخامس عشر على تكريمه لرهبنة الدومينيكان عام 1622م.
الكنيسة الكاثوليكية الكنيسة الكاثوليكية بمصر چياكومو سالوموني الطوباوي چياكومو سالوموني الاب وليم عبد المسيح

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