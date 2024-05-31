الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المجموع الكلي لدرجات الصف الثالث الإعدادي 2024 ورابط الحصول على النتيجة

الصف الثالث الاعدادي
الصف الثالث الاعدادي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني 2024، وذلك يوم الخميس الموافق 30 مايو 2024، وقد تم إتاحة النتائج للطلاب عبر البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى مواقع مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات.

المجموع الكلي لدرجات الصف الثالث الإعدادي 2024

ويبحث طلاب الصف الثالث الاعدادي عن توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024

يتكون المجموع الكلي لدرجات الصف الثالث الإعدادي 2024 من 280 درجة، موزعة على النحو التالي:

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2024

 

المجموع الكلي: 140 درجة

مادة اللغة العربية: 40 درجة

مادة اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية): 30 درجة

مادة الرياضيات: 30 درجة

مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

مادة العلوم: 20 درجة

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024

المجموع الكلي: 140 درجة

مادة اللغة العربية: 40 درجة

مادة اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية): 30 درجة

مادة الرياضيات: 30 درجة

مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

مادة العلوم: 20 درجة

 

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نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 القاهرة

وإليكم بعض النقاط الهامة حول نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024:

عدد المتقدمين: تقدم للاختبار 190،260 طالبًا وطالبة.

عدد الحاضرين: حضر 185،545 طالبًا وطالبة.

عدد الناجحين: نجح 157،336 طالبًا وطالبة.

نسبة نجاح: حققت محافظة القاهرة نسبة نجاح بواقع 84.7%.

وقد حققت إدارة القاهرة الجديدة التعليمية المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح 97.35%، تليها إدارة شبرا التعليمية بنسبة نجاح بلغت 97.29% وحصلت إدارة المعصرة التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت 96%.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الترم الثاني 2024

للاطلاع على نتيجتك، يمكنك زيارة البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم.

وإليك بعض الخطوات التي يمكنك اتباعها للحصول على نتيجتك:

أدخل إلى البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم أو موقع مديرية التربية والتعليم في محافظتك.

اختر خدمة "نتائج الشهادة الاعدادية".

أدخل رقم جلوسك والبيانات الشخصية المطلوبة.

اضغط على زر "عرض النتيجة".

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