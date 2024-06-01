منى الشاذلى عن "إبداع" بجامعة القاهرة: مصر ولادة بأبنائها المتميزين

قالت الإعلامية منى الشاذلي، إن مهرجان إبداع بجامعة القاهرة كان من أهم وأفضل المهرجانات، حيث ضم هذا المهرجان المبدعين من مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية.

مهرجان إبداع بجامعة القاهرة

وأكدت الإعلامية منى الشاذلي، خلال تقديمها برنامج “معكم” المذاع عبر فضائية “أون”، أن أجواء هذا المهرجان تميزت بالبهجة الشديدة والمفرحة، معبرة:" أداء الطلاب على المسرح كان يميل إلى الاحترافية، حيث كان هناك نوعًا من الإتقان الشديد في أداء الطلاب في مختلف العروض التي تم تقديمها".

إتقان الطلاب للعروض الفنية الإبداعية

وتابعت:" وجود الطلبة مع رؤساء الجامعات وكبار النجوم والفنانين صنع حالة من التماهي في الإحساس الإيجابي، وهذه الحالة جعلتنا نشعر بأن مصر ولادة بالفعل، ومصر تصدر للعالم الكثير من المبدعين".