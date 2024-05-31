برلمانى: رسائل الرئيس السيسى من الصين تؤكد موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينة

أشاد زكي عباس، عضو مجلس النواب، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الصين، مؤكدا أنها بمثابة خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف “عباس” في تصريحات له، أن المنتدى الصيني العربي يسهم في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الدول العربية والصين، ما يدعم التفاهم السياسي والتعاون الدبلوماسي بين الجانبين، فضلا عن التعاون الاقتصادي والتجاري وتعظيم سبل الاقتصاديات الوطنية وخلق فرص عمل جديدة، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة، في تحقيق التنمية المستدام.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن رسائل الرئيس خلال المنتدى، جاءت موجهة لعدد من الأطراف التي تحاول كل لحظة التشكيك في الموقف المصري الداعم والمؤيد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والتأكيد على أن مصر لن تألو أي جهد في سبيل دعم وتأييد ونصرة الشعب الفلسطيني الشقيق في حربه الشنعاء أمام جيش الاحتلال.

واختتم: "الدولة المصرية والقيادة السياسية حريصين كل الحرص على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 والحفاظ على القضية الفلسطينية دون تصفيتها".