الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غدا.. استكمال محاكمة 3 متهمين بقضية "تنظيم الجبهة الإسلامية"

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

تستكمل الدائرة أولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل بدر، غدًا السبت، جلسات محاكمة 3 متهمين في قضية تنظيم الجبهة الإسلامية.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد.

نتائج التحقيقات 

تحريات قطاع الأمن الوطني كشفت تفاصيل قضية تنظيم الجبهة الإسلامية، حيث تبين قيام تاجر ملابس بتولي قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف والترويع في الداخل الغرض منها الاخلال بالنظام العام، وانضم إليه عامل زراعي وربة منزل.

وتبين من تحريات القضية رقم 1320 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 2147 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، المعروفة بـ تنظيم الجبهة الإسلامية، أن المتهم عمر البسطويسي اقتنع بالأفكار المتطرفة القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتكفير معاونيه من العاملين بمؤسسات الدولة ووجوب قتالهم بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية.

الدائرة أولى إرهاب مجمع محاكم بدر مأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل محاكمة 3 متهمين تنظيم الجبهة الإسلامية

مواد متعلقة

لاستشعار الحرج.. إحالة محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك للاستئناف

بعد الاسئناف.. هل يحصل حسين الشحات على البراءة؟

طلبات الدفاع في قضية مقتل نجل لاعب الزمالك السابق

عاجل| الحبس سنة لحسين الشحات فى قضية إهانة الشيبى

4 يوليو.. استئناف المتهم بدهس تسنيم بسطاوى "طبيبة التجمع"

اليوم.. محاكمة 4 متهمين بالتزوير في محررات رسمية

اليوم.. استكمال محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق

خلال ساعات.. الحكم على حسين الشحات فى قضية إهانة الشيبى

الأكثر قراءة

خطة بايدن لإنهاء حرب غزة.. المراحل والشروط

أول إجراء لـ "التعليم" ضد حفل المطرب الشعبى "مسلم" داخل مدرسة خاصة

رسالة من محمد عبدالمنعم لجماهير الأهلى بعد التتويج الإفريقى

بأمر النيابة.. سحب عينة DNA من طالب التجمع المتهم باغتصاب زميلته

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2024 بعد نتيجة الشهادة الإعدادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «4»

ماجد حبته

لقاء مهم فى بكين

محمد الفايدي

القيادة محك المُحنكين

محمد عبدالعزيز

90 سنة.. ولسّه

عماد حمدي

مقامرة نتنياهو

د. محمد عفيفي

إسماعيل أدهم

ماجد حبته

مع الصين وفلسطين مجددًا

د.كريمة الحفناوى

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

السيناريوهات الثلاثة لصفقة وقف إطلاق النار

"رويترز": إسرائيل لن توقف القتال فى غزة دون اتفاق يضمن إعادة الرهائن

قوات الاحتلال الإسرائيلى تنسحب من شمال غزة وفرق الإسعاف تنتشل جثامين الشهداء