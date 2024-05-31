تعرف على عدد حلقات مسلسل دواعي سفر ومواعيد العرض

حقق مسلسل دواعي السفر نجاح جماهيري كبير خلال الفترة الماضية بعد عرضه عبر منصة watch it الإلكترونية، بشكل حصري، حيث يعتبر من أعمالها الأصلية.

عدد حلقات مسلسل دواعي سفر ومواعيد العرض

وعرضت أولى حلقات مسلسل “دواعي السفر” يوم 15 مايو الماضي، ويعرض حلقتان يوم الأربعاء من كل الأسبوع، في تمام الساعة الثانية عشر صباحا، ويتضمن العمل 10 حلقات.

أبطال مسلسل دواعي السفر

مسلسل دواعي السفر من بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوي، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جودة، آية حلمي، آدم الألفي، مريم ناعوم، ياسمين سمير وتأليف وإخراج محمد ناير.

ويتعاون النجم أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في مسلسل دواعي سفر للمرة الثالثة بعد مسلسل ريفو، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل أيضًا.

قصة مسلسل دواعي السفر

ويتضمن احداث مسلسل دواعي السفر العديد من القصص المثيرة والمشوقة في إطار درامي عن “إبراهيم” الذي يعيش بعالم من نسج خياله، وعندما يجد الشخص نفسه في موقف صعب، وسيقرر تغيير حياته، وسيساعده في ذلك جاره الشاب ”عليط غير المتزوج، والذي سيعمل مخرجًا للإعلانات واستطاع أن سيحقق شهرةً ونجاحًا كبيرًا، ولكن وفاة والده قد جعلته يدخل في نوبة من حالة الاكتئاب بسبب ارتباطه الشديد به ما سيدفعه إلى الانتحار.

تفاصيل مسلسل دواعي السفر على واتش إت

وروجت watch it للحلقات الجديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حيث طرحت مقطع فيديو قصير للحلقات مصحوبا بتعليق: “حاجات كتير هنعرفها عن علي في الحلقات الجديدة.. حضر قعدتك، مسلسل دواعي السفر من أعمال WATCH IT الأصلية يُعرض الآن حلقتين كل أربعاء 12 صباحًا”.