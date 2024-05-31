الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نيللى كريم ليست الأولى.. أبرز حالات الطلاق فى الوسط الفنى خلال الأشهر الماضية

نيللي كريم وهشام
نيللي كريم وهشام عاشور

أثارت الفنانة نيللي كريم ضجة واسعة خلال الساعات القليلة الماضية، بعد الإعلان عن انفصالها من الفنان ولاعب الاسكواش هشام عاشور بعد مدة زواج دامت عامين ونصف العام، ليكونا أحدث حالات طلاق الوسط الفني.

ونشرت الفنانة نيللي كريم كلمات عبر "ستوري" حسابها على "انستجرام" قبل ساعات من إعلان انفصالها عن هشام عاشور جاء فيها: "يكبر الإنسان ثلاثة اضعاف عمره حينما يحاول التأقلم مع حياة ليست مناسبة له".

ولم يكن انفصال نيللي كريم وهشام عاشور الأول من نوعه هذا العام، بل سجّل 2024 العديد من حالات الانفصال التي أثارت جدلاً كبيرًا وكانت مفاجئة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، ونذكر أبرزها في التقرير التالي:

 

أحمد حاتم

أحمد حاتم

أعلن الفنان أحمد حاتم خبر انفصاله عن زوجته في الثاني والعشرين من شهر فبراير الماضي، وذلك خلال استضافته ببرنامج «أسرار النجوم» مع إنجي علي على راديو «نجوم إف إم»، مؤكدا استمرار الود بينه وبين زوجته، وأن الانفصال حدث بعد زواج أنتج عنه طفل يبلغ عام وأربع أشهر من عمره ويدعى عزيز.

 

تامر حسني وبسمة بوسيل

تامر حسني وبسمة بوسيل

وكانت ثاني مفاجآت هذا العام، هو انفصال النجم تامر حسني وبسمة بوسيل، بعد قصة حب وزواج دام لقرابة الـ11 عامًا أنجبها خلالها ثلاثة أطفال.

وقع انفصال تامر وبسمة في شهر إبريل الماضي بشكل رسمي، إذ أعلنت بسمة "بوسيل" الانفصال من خلال حسابها على انستجرام قائلة: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة.. ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بينا كل ود واحترام، وربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير أمين يارب".

 

شيري عادل وطارق صبري

شيري عادل وطارق صبري

أكدت الفنانة شيري عادل في الرابع عشر من شهر فبراير الماضي طلاقها من الفنان طارق صبري، وذلك من خلال منشور لها عبر استوري حسابها الشخصي بموقع الفيديوهات الشهير "انستجرام"، قائلة فيه: " تم الانفصال الرسمي بيني وبين طارق مع وجود كل الاحترام بيننا، ربنا يكتب الخير لكل واحد فينا في حياته"، وذلك بعد زواج استمر لمدة عام دون الإفصاح عن الأسباب.

 

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

أعلنت ياسمين عبد العزيز انفصالها عن الفنان أحمد العوضي بعد الاحتفال بعيد ميلادها الـ 44، في السادس عشر من شهر يناير الماضي، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلة: "تم الطلاق الرسمي بين وبين أحمد العوضي، كل الاحترام والتقدير"، وذلك بعد زواج استمر 4 سنوات.

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