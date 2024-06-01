منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو 6 يونيو بتصفيات كأس العالم

يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تدريباته استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي ٦ و١٠ يونيو من الشهر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

بدأ المران بالإحماءات ثم جمل تكتيكية والتسديد على المرمى تحت إشراف الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن.

حضر مران منتخب مصر الأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والأستاذ وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.

وكان مران منتخب مصر الذي أقيم أمس قد شهد حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، والأستاذ عامر حسين، واللواء حلمي مشهور، وإيهاب الكومي أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.

مران منتخب مصر

مران منتخب مصر

مران منتخب مصر

مران منتخب مصر

مران منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال (2026)

يستضيف المنتخب الوطني الأول نظيره منتخب بوركينا فاسو، مساء 6 يونيو المقبل، على ستاد الرعب (القاهرة الدولي)، في إطار منافسات الجولة الثالثة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026)، المقرر إقامته في كلا من (أمريكا والمكسيك وكندا).

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو بتصفيات مونديال (2026)

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت، سواء 1 أو 2 مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو، في الجولة الثالثة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال (2026)، مساء الخميس المقبل، على الهواء مباشرة.



وعقب انتهاء الفراعنة من مواجهة منتخب الخيول (بوركينا فاسو)، يطير خارج الديار، لمواجهة منتخب غينيا بيساو، في العاشر من الشهر ذاته، في الجولة الرابعة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال (2026).



وتجدر الإشارة إلى أن معسكر منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، في الجولتين الثالثة والرابعة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال (2026)، والمقرر لهما يومي 6 و10 يونيو المقبل، قد بدأ الثلاثاء الماضي، وذلك بتواجد 25 لاعبا، يأتي محمد صلاح قائد الفراعنة والمحترف بنادي ليفربول الإنجليزي على رأس هؤلاء اللاعبين.