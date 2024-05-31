موجة شديدة الحرارة تستمر لأسبوع.. "الأرصاد" تكشف التفاصيل

كشف الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم، والمُذاع عبر فضائية "أون"، مساء اليوم الجمعة:"من اليوم هناك ارتفاع تدريجي في قيم درجات الحرارة كبداية لموجة شديدة الحرارة.

واضافت:" غدًا سيكون هناك مزيد من الارتفاعات في قيم درجات الحرارة أعلى من المعادلات الطبيعية بحوالي من 4 لـ6 درجات، والعظمي على القاهرة الكبرى ستكون 37 درجة خلال الفترة النهارية".

وأشارت إلى أنه من غد ولمدة أسبوع أو أكثر هناك موجة طويلة كل ما تقدمنا أكثر في أيام الإسبوع كل ما قيم درجات الحرارة زادت، وحتي نهاية الأسبوع العظمي على القاهرة الكبرى ستكون ما بين 38 إلى 40 درجة يعني قمة الموجة ستكون مع نهايات الأسبوع المقبل.