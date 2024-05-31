الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موجة شديدة الحرارة تستمر لأسبوع.. "الأرصاد" تكشف التفاصيل

الطقس
الطقس

كشف الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة. 

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم، والمُذاع عبر فضائية "أون"، مساء اليوم الجمعة:"من اليوم هناك ارتفاع تدريجي في قيم درجات الحرارة كبداية لموجة شديدة الحرارة.

واضافت:" غدًا سيكون هناك مزيد من الارتفاعات في قيم درجات الحرارة أعلى من المعادلات الطبيعية بحوالي من 4 لـ6 درجات، والعظمي على القاهرة الكبرى ستكون 37 درجة خلال الفترة النهارية".

وأشارت إلى أنه من غد ولمدة أسبوع أو أكثر هناك موجة طويلة كل ما تقدمنا أكثر في أيام الإسبوع كل ما قيم درجات الحرارة زادت، وحتي نهاية الأسبوع العظمي على القاهرة الكبرى ستكون ما بين 38 إلى 40 درجة يعني قمة الموجة ستكون مع نهايات الأسبوع المقبل.

الأرصاد الجوية ساره حازم اون كل الزوايا

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

أول رد من حماس على خطة بايدن لإنهاء حرب غزة

أفشة يحتفل بالتتويج الإفريقى مع والدته فى أرض زراعية (فيديو)

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

رسالة من محمد عبدالمنعم لجماهير الأهلى بعد التتويج الإفريقى

توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2024 بعد نتيجة الشهادة الإعدادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ماذا يريدون من مصر ولمصر؟!

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «4»

ماجد حبته

لقاء مهم فى بكين

محمد الفايدي

القيادة محك المُحنكين

محمد عبدالعزيز

90 سنة.. ولسّه

عماد حمدي

مقامرة نتنياهو

د. محمد عفيفي

إسماعيل أدهم

ماجد حبته

مع الصين وفلسطين مجددًا

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

السيناريوهات الثلاثة لصفقة وقف إطلاق النار

"رويترز": إسرائيل لن توقف القتال فى غزة دون اتفاق يضمن إعادة الرهائن

قوات الاحتلال الإسرائيلى تنسحب من شمال غزة وفرق الإسعاف تنتشل جثامين الشهداء