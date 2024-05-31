الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

له العديد من الفوائد على الصحة.. تعرف على فوائد الزعتر المغلي

الزعتر
الزعتر

لا يحب الكثير من الناس الاتجاه للعلاج بالأدوية و يتجهون الى العلاج بالاورفيدا أو مايسمى الطب البديل للعلاج بالاعشاب الطبيعية.

ومن ضمن الاعشاب التي لها فوائد كثيرة هو الزعتر فعند تناوله في الطعام أو كمشروب فهو يعود على الصحة بالكثير من الفوائد الصحية العديدة.

وفي هذا السياق يستعرض “الدستور” في التقرير التالي فوائد الزعتر المغلي على الصحة حسب موقع أورفيدا الهندي.


فوائد تناول مشروب الزعتر المغلي


يحتوي الزعتر على معادن مفيدة مثل المنجنيز، والكالسيوم، والحديد كما يحتوي على فيتامينات عديدة مثل فيتامين أ، وفيتامين سي، وفيتامين ب6.

فوائد الزعتر المغلي على الصدر


يحتوي الزعتر على مادة الثيمول التي خفف الالتهاب في الرئة عند الأشخاص المصابين بالربو، وهو مضاد أكسدة قوي يخفف الضرر التأكسدي على الخلايا الناتج من الجذور الحرة، وبهذا يمكن استخدام مغلي الزعتر كعلاج للربو بالإضافة إلى العلاجات الدوائية.

ويعمل أيضا على التخفيف من لزوجة المخاط الذي يغطي الشعب الهوائية في الرئتين، كما يعتبر مضاداً للتشنج، ويخفف من حدة السعال، ويعمل على خفيف الرغبة العامة بالسعال وحدته.

فوائد الزعتر المغلي في علاج سرطان الثدي:
يتمتع الزعتر المغلي مع القرنفل بعناصر غذائية ووقائية عدة، واستخدامهما معاً في شراب واحد يعطي قيمة غذائية لا مثيل لها، ويوفر هذا الخليط مضادات أكسدة قوية كالأوجينول والثايمول والتي تعتبر أيضاً زيوتاً أساسية بفوائد محتملة في تثبيط نمو خلايا سرطان الثدي.

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فوائد الزعتر المغلي للحامل


يعتبر الزعتر من الأعشاب الآمنة التي تستطيع المرأة الحامل تناولها ضمن الكميات المعقولة وقد يساعدها في التخفيف من النفخة أو الاضطرابات المعوية، ولكن لا يفضل أبداً الإفراط فيه، ومن المهم تجنب استخدام مكملاته الغذائية أو أي مكملات تحتوي عليه للوقاية من أي مضاعفات قد يسببها خلال الحمل.

فوائد الزعتر المغلي للمعدة


يقلل الزعتر المغلي من الالتهابات المعوية، ويعزز صحة الأمعاء من خلال تحسين التوازن البكتيري الموجود فيها، كما يملك الثيمول الموجود في الزعتر خصائص مضادة للبكتيريا قد تقي من العدوى الناتجة عن التسممات الغذائية.

فوائد الزعتر المغلي للتخسيس


قد يساهم مغلي الزعتر في التخفيف من معدلات السمنة، ويقوم بتثبيط تراكم الدهون، وزيادة حساسية الليبتين.


أضرار الزعتر المغلي


على الرغم من فوائد شراب الزعتر العديدة، إلا إن الإفراط في شربه قد يعرض الجسم لعدة مشاكل منها:

أعراض حساسية كتهيج الجلد، أو حكة، أو احمرار في الجلد عند بعض الأشخاص.

يحتوي على مركبات لها تأثير يشبه تأثير هرمون الاستروجين في الجسم.

هناك بعض الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النزيف يمكن أن يزيد نزيف لديهم ويعمل على ظهور كدمات لديهم خاصة في الأرجل والفخذين.

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