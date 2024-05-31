تبدأ الأحد المقبل.. كل ما تريد معرفته عن تظلمات الشهادة الإعدادية 2024

تبدأ المديريات التعليمية بداية من الأحد، في استقبال تظلمات الشهادة الإعدادية والتي يتم التسجيل فيها إلكترونيا عن طريق الموقع الرسمي لكل مديرية تعليمية، ويبحث العديد من طلاب الشهادة الإعدادية عن خطوات تقديم التظلمات وترصدها الدستور خلال التقرير التالي:

- يقوم الطالب أو ول أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2024

- سداد الرسوم المقررة، وذلك طبقا للنشرة المالية الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم، حيث يتم سداد الرسوم في الكنترول أثناء الاطلاع وقدرها 35 جنيها.

- يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب والحصول على إيصال السداد وتحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

- بعد انتهاء فتره التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.

- في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته في الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

تيسيرا علي السادة أولياء الأمور وأبنائنا الطلاب وتوفير الوقت والجهد وفي إطار الحوكمة الرقمية لجميع الخدمات التي تقدمها مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

رابط تظلمات الشهادة الإعدادية 2024

تعلن مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن فتح باب التظلمات للشهادة الإعدادية( الدور الأول) للعام الدراسي 2023 /2024

وذلك اعتبار من يوم الأحد الموافق 2 يونيه 2024 ولمدة خمسة عشر يوما ويتم التسجيل برقم الجلوس والرقم القومي ورفع إيصال الدفع بحجم 1 ميجا.

لتحديد موعد الاطلاع من خلال الموقع الالكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة.

https://www.gizaedu.net/