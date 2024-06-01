السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"فيتش" تخفض توقعاتها بشأن تسليمات طائرات "بوينج" خلال 2024

وكالة فيتش للتصنيف
وكالة فيتش للتصنيف الائتماني

قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، في تقرير أمس الجمعة، إنها خفضت توقعاتها لعام 2024 بشأن تسليمات طائرات شركة "بوينج"، لكنها قالت إنها لا تتوقع حاليًا أن تؤدي هذه التعديلات إلى تغييرات في التصنيف الائتماني للشركة الأمريكية.

وتتوقع "فيتش" تسليم ما بين 350 و370 طائرة طراز "737 ماكس"، وبين 65 و70 طائرة "787" في عام 2024، وهو ما يقل عن التوقعات السابقة البالغة نحو 400 و75 طائرة على التوالي.

وبحسب التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لوكالة فيتش، فإنها تتوقع أيضًا أن يكون التدفق النقدي الحر سلبيا خلال هذا العام، وقالت إنه تم دمج هذه التغييرات في تصنيف "بوينغ" طويل الأجل للمُصدر عند "-BBB" مع نظرة مستقبلية سلبية.

وتأثرت توقعات التسليم بقرار إدارة الطيران المدني الصينية بتقييد عمليات تسليم نماذج طائرات معينة للعملاء الصينيين، فضلًا عن قرار إدارة الطيران الأمريكية بالحفاظ على الرقابة داخل مصانع "بوينج" مع التصديق بشكل فردي على الطائرات المنتجة حديثًا.

وتعتقد فيتش أن القيود التي تفرضها إدارة الطيران المدني والطائرات على عمليات التسليم يمكن حلها بحلول منتصف الربع الثالث، ولكنها ستؤدي إلى انخفاض ما لا يقل عن 20 إلى 30 عملية تسليم لطائرات 737 ماكس من المخزون وخمس عمليات تسليم أقل لطائرات 787 من المخزون خلال عام 2024.

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