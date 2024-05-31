الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اعرف نتيجتك.. رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

يترقب طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء أمورهم معرفة رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية جميع المحافظات، إذ أن تحدد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالترم الثاني، مصير الطلبة في المرحلة التالية، سواء كانت للالتحاق بالثانوية العامة أو بالدبلومات الفنية.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية جميع المحافظات

فيترقب أولياء الأمور نتائج الصف الثالث الإعدادي لعام 2024 وإعلان وزارة التربية والتعليم بمصر عنها في الأيام المقبلة، عقب الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والمراجعة، حيث أن تعمل المديريات التعليمية في مختلف المحافظات على الانتهاء من التصحيح لكراسات الإجابة وذلك تمهيدًا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.

وتنشر “الدستور” في السطور القادمة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024 برقم الجلوس والاسم بالفصل الدراسي الثاني بجميع المحافظات.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 جميع المحافظات

  • لحصول الطلاب على لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة من اضغط هنا.
  • يحصل الطلبة على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024 لطلاب محافظة الجيزة (اضغط هنا).
  • للحصول على رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي في 2024 لطلاب محافظة الشرقية من اضغط من هنا.
  • للحصول على لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي لطلاب محافظة الدقهلية من اضغط هنا.
  • للحصول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب محافظة المنيا من اضغط هنا.

ظهرت حالا.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الثاني 2024

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

خطوات نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2024

أضغط هناك 5 خطوات على الطلبة اتباعها للحصول على نتائج الصف الثالث الإعدادي 2024 من خلال رقم الجلوس كالتالي:

  1. في البداية قم بالضغط على لينك بوابة التعليم الأساسي من اضغط هنا.
  2. ثم قم بكتابة مرحلة الشهادة الإعدادية.
  3. وضع المحافظة التابع لها المدرسة الخاصة بك.
  4. ثم اكتب رقم الجلوس صحيح.
  5. وفي النهاية قم بالضغط على عرض نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024.
الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية نتيجة الشهادة الاعدادية جميع المحافظات نتيجة الشهادة الاعدادية الشهادة الاعدادية جميع المحافظات نتيجة رابط الاستعلام عن نتيجة

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