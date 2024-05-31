اعرف نتيجتك.. رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية جميع المحافظات

يترقب طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء أمورهم معرفة رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية جميع المحافظات، إذ أن تحدد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالترم الثاني، مصير الطلبة في المرحلة التالية، سواء كانت للالتحاق بالثانوية العامة أو بالدبلومات الفنية.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية جميع المحافظات

فيترقب أولياء الأمور نتائج الصف الثالث الإعدادي لعام 2024 وإعلان وزارة التربية والتعليم بمصر عنها في الأيام المقبلة، عقب الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والمراجعة، حيث أن تعمل المديريات التعليمية في مختلف المحافظات على الانتهاء من التصحيح لكراسات الإجابة وذلك تمهيدًا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.

وتنشر “الدستور” في السطور القادمة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024 برقم الجلوس والاسم بالفصل الدراسي الثاني بجميع المحافظات.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 جميع المحافظات

لحصول الطلاب على لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة من اضغط هنا.

يحصل الطلبة على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024 لطلاب محافظة الجيزة (اضغط هنا).

للحصول على رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي في 2024 لطلاب محافظة الشرقية من اضغط من هنا.

للحصول على لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي لطلاب محافظة الدقهلية من اضغط هنا.

للحصول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب محافظة المنيا من اضغط هنا.

خطوات نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2024

أضغط هناك 5 خطوات على الطلبة اتباعها للحصول على نتائج الصف الثالث الإعدادي 2024 من خلال رقم الجلوس كالتالي: