موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في قنا.. طريقة الحصول على النتيجة

يترقب أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة قنا، ظهور النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك عقب ظهورها في عددًا من محافظات الجمهورية المختلفة، بعد انتهاء أعمال تصحيح الأوراق الامتحانية للطلاب في المدارس المختلفة.

ومن جانبه قال مصدر داخل مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، ان نسبة النجاح ستكون أعلى من العام الماضي بمدارس قرى ونجوع ومدن ومراكز محافظة قنا المختلفة، لافتا ان كونترول الشهادة الإعدادية قارب على الانتهاء من اعمال نسب النجاح والنتائج ليتم إعلانها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف المصدر في سياق تصريحات خاصة، ان نتيجة امتحانات الترم الثاني من الشهادة الإعدادية، من المزمع إعلانها في نهاية الأسبوع المقبل، حيث سيتم إعلان النتيجة بعد ان يتم اعتمادها من قبل اللواء أشرف غريب الداودي، محافظ قنا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا الترم الثاني

بعد اعتماد النتيجة رسميًا تنشر البوابة الرسمية لمحافظة قنا نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال رابط النتيجة على الصفحة الرسمية للمحافظة بالخطوات التالية:

الدخول إلى موقع محافظة قنا مديرية التربية والتعليم .

اختيار خيار نتيجة الشهادة الإعدادية.

إدخال رقم جلوس الطالب أو الطالبة.

الضغط على أيقونة البحث أو الاستعلام

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024

جاء توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني كما يلي:

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الاجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة.

توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي 2024 في نهاية العام



يأتي توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 نهاية العام كما يلي:

اللغة العربية 80 درجة، اللغة الإنجليزية 60 درجة، الدراسات الاجتماعية 40 درجة، الرياضيات 60 درجة، العلوم 40 درجة، والمجموع الكلي 280 درجة.

المواد التي لا تضاف للمجموع في الترم الثاني: التربية الدينية 40 درجة، التربية الفنية 20، الحاسب الآلي 20 درجة

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