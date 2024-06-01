الانتهاء من إنشاء السوق الحضارى وموقف السيارات بقرية تندة فى المنيا (صور)

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، الانتهاء من أعمال إنشاء السوق الحضاري وموقف السيارات والتي تتم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري بقرية تندة.

واوضح تاج جلال أبو سداح، رئيس مركز ومدينة ملوي، أنه تم تفقد ومتابعة عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها بمجلس قروي تنـدة بمركز ملوي، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور رضا مصطفى وأسامة سيبويه نائبا رئيس المركز وعمر محي الدين رئيس القرية، وعدد من الجهات المعنية لمتابعة الموقف التنفيذي ميدانيًا لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها، والوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال، وفقًا للجدول الزمني المحدد.

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن عدد من المشروعات التي تم الانتهاء منها بنسبة تنفيذ ١٠٠٪ منها السوق الحضارى بالقرية، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبنسبة تنفيذ ١٠٠٪، وإنشاء موقف السيارات بالقرية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتطوير الريف المصري والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، حيثُ بلغت نسبة تنفيذ الأعمال ١٠٠٪.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن تلك المشروعات الجاري تنفيذها ببرنامج حياة كريمة هي مشروعات يتم تنفيذها من قبل الدولة بناءً على دراسة وافية وبتوجيهات من رئاسة الجمهورية، والهدف منها تحسين مستوى المعيشة وتحويل واقع الحياة إلى الأفضل، مؤكدًا على أن الهدف من الجولات متابعة العمل الجاري على أرض الواقع واكتشاف المشكلات التي تظهر والعمل على حلها بشكل لحظي حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات وفقًا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، والتأكيد على مواعيد التسليم للمشرعات.

وأشار رئيس المركز والمدينة إلى أن هذه المتابعات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، باستمرار متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية"حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للوقوف على مدى الالتزام بالمواعيد المحددة للنهوض بمستوى معيشة المواطنين بقرى مركز ملوي.

مشروعات حياة كريمة بقرية تندة بملوي بالمنيا

مشروعات حياة كريمة بقرية تندة بملوي بالمنيا

مشروعات حياة كريمة بقرية تندة بملوي بالمنيا

مشروعات حياة كريمة بقرية تندة بملوي بالمنيا

مشروعات حياة كريمة بقرية تندة بملوي بالمنيا

مشروعات حياة كريمة بقرية تندة بملوي بالمنيا

مشروعات حياة كريمة بقرية تندة بملوي بالمنيا