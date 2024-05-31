الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منتجو «البيض والدواجن»: انخفاض الأسعار بـ«صورة معقولة» قبل عيد الأضحى

الدواجن
الدواجن

توقع عدد من خبراء إنتاج الدواجن انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، بعد ارتفاعها مؤخرًا نتيجة عدة عوامل، من بينها زيادة الطلب، وارتفاع درجات الحرارة بصورة أثرت على الإنتاج.

وقال محمود العنانى، رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، إن ارتفاع درجات الحرارة أثر سلبًا على المزارع الصغيرة، حيث زادت نسبة النفوق فيها، حتى أن بعض المزارع اضطرت لبيع الدواجن بأوزان صغيرة، مضيفًا: «كما أن الأسعار تأثرت بسبب زيادة الطلب، نتيجة ارتفاع أسعار البدائل من اللحوم الحمراء والأسماك مع اقتراب عيد الأضحى».

وواصل «العنانى»: «أسعار الدواجن انخفضت إلى أقل من ٧٥ جنيهًا للكيلو فى المزرعة، ثم عادت إلى الزيادة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تنخفض مجددًا خلال أسبوعين»، مشيرًا إلى أن سعر كيلو الدواجن فى المزرعة حاليًا يبلغ ٩١ جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بنحو ١٠٠ جنيه، حسب المناطق.

الأمر نفسه أكده ثروت الزينى، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، الذى قال إن الموجة الحارة الماضية التى ارتفعت فيها درجات الحرارة إلى ما فوق ٤٢ درجة، أثرت سلبًا على إنتاج المزارع، وتسببت فى زيادة الأسعار، بعد تراجعها إلى أقل من ٧٥ جنيهًا للكيلو بعد نهاية شهر رمضان الماضى، متوقعًا أن تعود الأسعار إلى الانخفاض من جديد قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

وأضاف «الزينى»: «بعض المزارع الصغيرة تأثرت سلبًا أيضًا بانقطاع الكهرباء، خاصة فى مناطق الظهير الصحراوى، التى تنتشر فيها المزارع الصغيرة والمتوسطة، والتى لا تتوافر بها مبردات، ما أدى لنفوق الدواجن، خاصة دواجن التسمين».

وطالب نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن وزارة الزراعة بتفعيل «صندوق تعويضات أصحاب مزارع الدواجن ضد النفوق»، الذى يتم تمويله مناصفة بين الوزارة والاتحاد، مع تمويل المزارع الصغيرة بمعدلات فائدة منخفضة لشراء مولدات الكهرباء.

أما عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة «الإنتاج الداجنى» باتحاد الغرف التجارية، فرأى أن ارتفاع الأسعار الحالى غير مبرر، فى ضوء عدم تأثر المزارع الكبيرة والمتوسطة بالموجة الحارة، مع توافر الأعلاف، واقتراب عيد الأضحى، الذى يزيد فيه استهلاك اللحوم الحمراء على البيضاء.

وقال «السيد»: «المزارع الكبيرة لا تتأثر بانقطاع التيار الكهربائى، وهى مسئولة عن ٣٠٪ من الإنتاج، ولم يحدث إغلاق فى المزارع الصغيرة والمتوسطة، لذا فإن ارتفاع الأسعار الحالى غير مبرر. لا توجد أسباب كافية لبيع الدواجن للمستهلك بأسعار تصل إلى ١٠٥ جنيهات للكيلو، كما لا يوجد مبرر كذلك لارتفاع سعر طبق بيض المائدة ليصل إلى ١٢٥ جنيهًا».

وأضاف: «المفروض ألا تزيد أسعار الدواجن فى الوقت الحالى على ٨٠ جنيهًا للكيلو فى المزرعة، وألا يزيد سعر طبق البيض عن ١١٥ جنيهًا»، مطالبًا وزارتى الزراعة والتموين بالتعاون مع اتحاد الدواجن لوضع آليات للعرض والطلب، على أن تتكفل «بورصة الدواجن» بتحديد سعر التكلفة الفعلية للإنتاج.

أسعار البيض اسعار الدواجن عيد الاضحى 2024

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